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Tesla впервые отправила электромобиль клиенту в Техасе своим ходом без людей в салоне

Достижение автономности управления электромобилями Tesla преследовало несколько целей, и не самой очевидной из них стала доставка машин клиентам без участия человека или других транспортных средств. Накануне компания провела первый эксперимент такого рода в Остине, где ранее начала эксплуатировать в ограниченном режиме беспилотные такси.

Источник изображения: Tesla

Источник изображения: Tesla

Поскольку запуск сервиса роботакси сопровождался серьёзным объёмом критики, Tesla нужен был какой-то компенсирующий информационный повод, и им стала отправка кроссовера Model Y с местного предприятия компании к дому клиента в Остине без участия иных средств доставки или водителя. По сути, серийная машина, купленная клиентом, просто доехала к нему своим ходом, причём в салоне не было людей, в отличие от тех же «роботакси», где на переднем пассажирском сидении находится страхующий испытатель.

Предметом особой гордости Илона Маска (Elon Musk) стал тот факт, что беспилотная доставка машины была осуществлена на день раньше запланированного срока. Известный своей склонностью делать несбыточные обещания миллиардер цепляется за каждую возможность их перевыполнить, поэтому и данный эксперимент попал в его личный актив. Из лаконичного заявления главы Tesla в социальной сети X становится лишь понятно, что клиентская машина проехала часть пути по пригородным шоссе Остина. Маск счёл нужным добавить, что и дистанционным управлением данного электромобиля никто не занимался на всём протяжении маршрута. По его словам, это первый пример истинно беспилотного управления машиной при передвижении по скоростной дороге общего пользования.

К слову, ещё до формального запуска сервиса беспилотных такси в Остине очевидцами были замечены связки из двух Model Y, которые неразрывно следовали по улицам города. Едущий впереди кроссовер формально управлялся автоматикой, но в следующей за ним машине находился оператор, готовый перехватить управление дистанционно, а также в целом контролирующий окружающую обстановку. Не исключено, что и первая беспилотная доставка Tesla Model Y клиенту осуществлялась по такой же схеме. Масштабировать подобный эксперимент за пределами Остина компания сможет ещё не скоро, поэтому практическая ценность такого способа доставки сводится к демонстрации возможностей автопилота Tesla. Кстати, на этапе масштабирования производства Model 3 Илон Маск не стеснялся сам сесть за руль доставляемых клиентам электромобилей в свой единственный выходной день, чтобы ближе с ними познакомиться и выслушать доводы в пользу их покупки.

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Теги: tesla, tesla model y, автопилот, электромобиль, илон маск
tesla, tesla model y, автопилот, электромобиль, илон маск
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