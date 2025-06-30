Baidu откроет исходный код Ernie, что может изменить расстановку сил на мировом ИИ-рынке

Китайский технологический гигант Baidu откроет исходный код своей мощной генеративной ИИ-модели Ernie. Представитель компании подтвердил планы, уточнив, что процесс будет постепенным и начнётся уже в понедельник. С момента появления DeepSeek это станет крупнейшим событием, которое может радикально изменить рынок, предложив мощный ИИ бесплатно или за «копейки».

Раньше Baidu выступала против формата Open-Source, предпочитая закрытые решения. Однако, как отметил Лянь Цзе Су (Lian Jye Su), главный аналитик консалтинговой компании Omdia, успех DeepSeek доказал, что открытые модели могут быть не менее конкурентоспособными и надёжными. И теперь, когда Baidu приняла решение открыть свой код, это может повлиять на весь рынок, пишет CNBC.

Профессор Университета Южной Калифорнии Шон Рэн (Sean Ren) считает, что открытие Ernie повысит стандарты для всей индустрии, одновременно создав давление на такие закрытые системы, как ChatGPT и Anthropic, заставив их оправдывать высокие цены. По его словам, пользователям важнее низкая стоимость и поддержка их родного языка, и именно открытые модели дают разработчикам больше свободы для выпуска конечного продукта.

Генеральный директор Baidu Робин Ли (Robin Li) также ранее заявлял, что открытый доступ к Ernie поможет разработчикам по всему миру создавать приложения без ограничений по стоимости и функциональности. Однако аналитики сомневаются, что это резко изменит рынок. Вице-президент Phenom Клифф Юркевич (Cliff Jurkiewicz) считает, что новость пройдёт незамеченной, по крайней мере, для многих жителей в США, где Baidu малоизвестна. При этом он напомнил, что основные игроки, такие как ChatGPT и Microsoft Copilot, имеют преимущество благодаря интеграции с другими сервисами. Открытые же системы требуют дополнительной настройки, что снижает их привлекательность для массового пользователя.

Таким образом, хотя открытые ИИ-модели обещают удешевление и гибкость, они всё ещё сталкиваются с проблемой удобства использования, доверия и безопасности. Также неизвестно, на каких данных ИИ обучались и были ли соблюдены права владельцев этих данных.

В свою очередь, и глава OpenAI Сам Альтман (Sam Altman) признал, что модели Open-Source требуют особого подхода. Хотя OpenAI традиционно делает ставку на закрытые разработки, Альтман уже сообщил, что компания планирует выпустить открытую модель этим летом. Конкретные сроки при этом не указываются.