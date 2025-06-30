Toyota RAV4 по итогам прошлого года обогнала Tesla Model Y в статусе самого популярного в мире автомобиля

В квартальных отчётах Tesla можно было регулярно видеть упоминание о наличии у Model Y статуса самого популярного легкового автомобиля в мире, включая и модели с ДВС. Он сохранялся за этим электрическим кроссовером и по итогам 2023 года, но статистика 2024 года по версии Jato Dynamics вывела на верхнюю ступень пьедестала Toyota RAV4.

Безусловно, для продукции Toyota это не первый случай лидерства, в десятке популярнейших автомобилей её модели вообще занимают половину позиций. Если RAV4 и соплатформенный Wildlander по итогам прошлого года были проданы в количестве 1 187 000 штук (+11 %), то Tesla Model Y просела на 3 % до 1 185 000 штук. Исход противостояния в этой паре в текущем году предугадать сложно, поскольку обе модели к настоящему моменту успели обновиться. Впрочем, снижение объёмов продаж продукции Tesla больнее всего бьёт именно по Model Y, которая остаётся самым массовым транспортным средством этой марки.

Хранящая легендарное для машин японской марки имя Corolla модель c суффиксом Cross (Frontlander на отдельных рынках) занимает третье место с серьёзным отставанием (859 000 штук), но именно она продемонстрировала максимальный в первой десятке прирост продаж на 18 % по итогам прошлого года. На пять тысяч машин отстаёт Honda CR-V (Breeze). Седан Toyota Corolla (Levin) занимает почётное пятое место с 697 000 проданных экземпляров, но снижение интереса к данному типу кузова выразилось в снижении объёмов продаж на 11 %.

Пикап Toyota Hilux занимает шестое место с 617 000 машин, падение достигает 15 %, а вот весьма популярный в Северной Америке конкурент в лице Ford F-150 просел всего на 2 % до 595 000 штук. Седан Toyota Camry на восьмом месте с 593 000 проданных экземпляров сократил объёмы продаж на 8 %, а вот девятое место досталось Tesla Model 3 с 560 000 реализованных машин, и это на 10 % больше итогов 2023 года. Кстати, замыкает десятку седан BYD Qin, представляющий крупнейшего китайского автопроизводителя, который в сегменте гибридов и электромобилей является лидером и в мировых масштабах. В позапрошлом году он претендовал только на 12-е место.