Китайские электромобили станут безопаснее: власти ужесточат требования к защите батарей от возгораний и взрывов

Как отмечает Nikkei Asian Review, на крупнейшем в мире рынке электромобилей, коим является Китай, с июля 2026 года вступят в силу новые требования к безопасности тяговых батарей. Они предполагают, что батарея должна гарантировать отсутствие взрыва или воспламенения на протяжении как минимум двух часов после проявления неисправности аккумуляторной ячейки.

Новые правила вводятся впервые за пять лет, они помогут укрепить имидж китайской продукции данного типа за пределами КНР. Перегрев одной из аккумуляторных ячеек в результате неисправности может приводить к неуправляемой химической реакции с выделением тепла, поэтому регуляторы стремятся обеспечить как можно более безопасную эксплуатацию тяговой батареи и электромобиля в целом в подобной ситуации. В текущей редакции правил от производителя требуется выдать предупреждение об угрозе воспламенения за пять минут до его предполагаемого начала.

На поставщиков батарей возлагается обязанность по проведению сертификационных испытаний. Сейчас батареи проверяются на устойчивость к нагреву внешней оболочки, а также на прокалывание, но после вступления в силу новых требований к ним добавится и тест на противодействие локальному нагреву изнутри, который может быть спровоцирован неисправностью одной или нескольких аккумуляторных ячеек.

Лидирующая на этом рынке китайская компания CATL заявила, что новые требования к безопасности тяговых батарей уже учитывает при производстве своей продукции семейства Qilin. Конкурирующая BYD ещё в мае заявила, что выпускаемые ею батареи семейства Blade тоже соответствуют требованиям нового стандарта. Из числа автопроизводителей аналогичные заявления в отношении своей продукции сделали XPeng и Li Auto (Lixiang), а также совместное предприятие Dongfeng Nissan. Введение таких требований было предсказуемо, поэтому участники рынка успели подстроиться под них заблаговременно.

По данным SNE Research, за пределами китайского рынка крупнейшие китайские поставщики тяговых батарей с начала этого года по апрель включительно контролировали сообща 38,7 % сегмента, тогда как корейские опередили их незначительно, заняв 39,7 %. Половина всех проданных за этот период легковых транспортных средств в Китае пришлась на подзаряжаемые гибриды и электромобили. Международные организации сейчас заняты выработкой единых для всех стран правил, касающихся безопасности тяговых батарей и машин на их основе.

Переход на тяговые батареи с твердотельным электролитом помог бы устранить многие проблемы с их безопасностью, но даже с учётом усилий крупнейших компаний по их разработке, на рынке они начнут распространяться в значимых объёмах не ранее 2030 года. Ужесточение стандартов безопасности, тем не менее, потребует увеличения затрат на выпуск тяговых батарей, поэтому в том же Китае к 2027 году объёмы их производства могут сократиться на 30 %. На местном рынке разрешением на выпуск тяговых батарей обладают почти 20 компаний.