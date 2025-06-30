Европейцы получат урезанную iOS 26 из-за неутихающего противостояния Apple и ЕС

Сегодня на семинаре с должностными лицами и разработчиками ЕС в Брюсселе вице-президент Apple по юридическим вопросам Кайл Андер (Kyle Andeer) сообщил, что компании «пришлось принять решение об отсрочке выпуска продуктов и функций, о которых мы объявили в этом месяце для наших клиентов в ЕС». Он объяснил это решение стремлением обезопасить пользователей, если экосистема Apple будет открыта для конкурентов.

Евросоюз требует от Apple соблюдения «Закона о цифровых рынках» (Digital Markets Act, DMA), который призван ограничить рыночные преимущества так называемых технологических компаний — «привратников» (gatekeepers) путём открытия их платформ для сторонних разработчиков. По мнению чиновников Евросоюза, этот закон призван обеспечить конкуренцию и справедливость на цифровых рынках Европы.

Apple категорически не согласна с реализацией DMA и утверждает, что это ухудшает качество её продуктов, подвергает пользователей рискам безопасности и конфиденциальности и усложняет развёртывание обновлений в ЕС. Андер утверждает, что изменения, которые пришлось внести Apple, чтобы привести свои продукты в соответствие с правилами, «создают реальные риски конфиденциальности, безопасности и сохранности для наших пользователей».

Apple заявила, что все ещё решает, какие функции пока окажутся недоступными в Евросоюзе, и работает над поиском решений для их скорейшего предоставления. Известно, что такие инструменты, как «Посещённые места» в приложении «Карты», не будут доступны жителям ЕС в момент выхода iOS 26 в конце этого года.

Чиновник Евросоюза, присутствовавший на встрече с Кайлос Андером, подтвердил, что регулятор и Apple расходятся во мнениях относительно сферы действия DMA и потенциальных рисков безопасности.