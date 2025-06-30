ИИ создаст спрос на передовые чипы: выпуск 7-нм и более тонких полупроводников вырастет на 69 % к 2028 году

С ростом отраслей и приложений, внедряющих передовые технологии, растёт и спрос на различные виды полупроводников. И хотя нередко для автоматизации используются чипы на основе зрелых техпроцессов, всё большему числу устройств требуются чипы на базе передовых технологий — 7 нм и тоньше. По этой причине, как ожидают аналитики отраслевой ассоциации SEMI, мировые производственные мощности по выпуску передовых полупроводников расширятся на внушительные 69 % к 2028 году.

Эксперты SEMI прогнозируют, что общий объём выпуска чипов на 300-миллиметровых кремниевых пластин для выпуска чипов будет расти со среднегодовым темпом в 7 % с конца 2024 года по 2028 год. Эта динамика приведёт к тому, что ежемесячный объём выпуска 300-мм пластин с чипами достигнет 11,1 млн единиц, что станет рекордным максимумом для отрасли.

Основным фактором этого роста станет быстрое расширение мощностей, предназначенных для более сложных технологических процессов, таких как 7 нм и тоньше. Они, как прогнозируется, увеличат объём выпуска на 69 % за этот период — с 850 тыс. пластин с чипами в месяц в 2024 году до 1,4 млн к 2028 году. Ожидается, что этот сегмент достигнет среднегодового темпа роста (CAGR) примерно в 14 %, что в два раза превышает темпы роста всего сектора полупроводников.

В отчёте говорится, что ежемесячный объём обрабатываемых пластин с чипами увеличится с 982 тыс. в 2025 году до 1,16 млн в 2026 году, впервые преодолев порог в 1 миллион. В области 2-нанометровых и более тонких техпроцессов также прогнозируется резкое увеличение объёмов производства — с менее 200 тыс. пластин в 2025 году до более 500 тыс. к 2028 году.

Расходы на производственное оборудование для сложных технологических узлов также резко вырастут. Ожидается, что инвестиции увеличатся с 26 млрд в 2024 году до более чем 50 млрд долларов к 2028 году, что составит 18 % годового роста. Также ожидается рост продаж производственного оборудования, предназначенного в первую очередь для выпуска 2-нм и более сложных технологических процессов. До 2028 года здесь прогнозируется рост в 120 % — с 19 до 43 млрд долларов.

В отчёте SEMI говорится, что основным двигателем роста полупроводниковой промышленности является взрывной спрос на генеративный ИИ. Это включает как необходимость обучения постоянно растущих больших языковых моделей (LLM) и больших моделей рассуждений (LRM), так и масштабное развёртывание ИИ в различных приложениях.

«ИИ продолжает оставаться преобразующей силой в мировой полупроводниковой промышленности, стимулируя значительное расширение передовых производственных мощностей. Стремительное распространение приложений ИИ стимулирует надёжные инвестиции в экосистему полупроводников, подчеркивая ключевую роль отрасли в содействии технологическим инновациям и удовлетворении растущего спроса на передовые чипы», — прокомментировал президент и генеральный директор SEMI Аджит Маноча (Ajit Manocha).