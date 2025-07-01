Apple не смогла отклонить иск Министерства юстиции США о монополии на рынке смартфонов

Федеральный суд США оставил в силе иск Министерства юстиции, обвиняющего Apple в монополизации рынка смартфонов. Компания пыталась прекратить дело, но судья постановил, что разбирательство должно продолжиться. Власти считают, что Apple намеренно усложняет пользователям переход на Android и ограничивает конкуренцию со стороны других сервисов.

Как сообщает 9to5Mac, судья Джулиан Нилс (Julien Neals) отклонил ходатайство Apple о прекращении дела по иску, поданному в марте 2024 года Министерством юстиции совместно с 16 генеральными прокурорами штатов и Вашингтоном (округ Колумбия). Регуляторы хотят заставить Apple ослабить контроль над экосистемой iPhone и утверждают, что Apple делает всё, чтобы осложнить переход пользователей на другие платформы — особенно это касается мессенджеров, цифровых кошельков и облачных сервисов.

В иске также говорится, что вместо снижения цен или улучшения условий для разработчиков компания корректирует правила App Store таким образом, чтобы подавлять инновации и взимать высокие комиссии. Однако в своих аргументах Apple настаивает, что её политика направлена на обеспечение безопасности и целостности экосистемы, а не на сдерживание конкуренции, одновременно предупреждая, что принудительное ослабление контроля может негативно сказаться на инновациях.

Тем не менее, судья не принял эти доводы как основание для прекращения дела, и теперь оно перейдёт в стадию полноценного судебного разбирательства. Издание 9to5Mac обратилось за комментариями к Apple и получило ответ: «Мы считаем, что этот иск неверен с точки зрения фактов и закона, и мы продолжим решительно бороться с ним в суде».