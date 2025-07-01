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OpenAI пока не готова активно использовать ускорители Google в своей инфраструктуре

В минувшую субботу стало известно об экспериментах OpenAI по использованию ускорителей Google серии TPU для вычислений, связанных с формированием логических выводов, тогда как исторически для этого применялись в основном изделия Nvidia. Представители OpenAI поспешили заверить Reuters, что планов по масштабному внедрению TPU у этого стартапа пока нет.

Источник изображения: Google Cloud

Источник изображения: Google Cloud

При этом, как отмечает Reuters, представители OpenAI не отрицают, что начали экспериментировать с ускорителями Google, но тестирование находится на ранней стадии и не подразумевает скорого и активного масштабирования. На этом пути способны возникнуть серьёзные барьеры в виде длительной адаптации программного обеспечения под особенности архитектуры конкретных вычислительных компонентов. Основная часть вычислений и далее будет производиться OpenAI с использованием ускорителей AMD и Nvidia. Более того, ранее сообщалось, что OpenAI занимается разработкой собственных чипов для ускорителей ИИ, и уже в этом году рассчитывает получить готовый к массовому производству цифровой проект.

В тоже время, готовность Google предлагать свои ускорители сторонним клиентам говорит о смене вектора в политике компании. К ним уже присоединились Apple, а также стартапы Anthropic и Safe Superintelligence. Два последних были основаны выходцами из OpenAI, поэтому тенденция может считаться достаточно распространённой. Другое дело, что непосредственно OpenAI существенных надежд с применением ускорителей Google пока не связывает.

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Теги: openai, google, ии, tpu
openai, google, ии, tpu
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