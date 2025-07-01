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Valve внедрила в клиент Steam панель, различающую реальные и сгенерированные ИИ кадры

Valve выпустила обновление клиента Steam для Windows, добавив в него расширенный мониторинг производительности, который различает настоящие и сгенерированные ИИ-кадры. Новый инструмент помогает точнее оценить, как технологии DLSS компании Nvidia и FSR компании AMD влияют на визуальную плавность игр и почему высокая частота кадров на экране не всегда соответствует реальному отклику при управлении.

Источник изображений: Steamcommunity

Источник изображений: Steamcommunity

Новый мониторинг предоставляет до четырёх уровней детализации: отображение только текущего значения FPS; расширенная информация о частоте кадров; показатели загрузки центрального (CPU) и графического процессоров (GPU); а также полная телеметрия — FPS, загрузка CPU, GPU и объём используемой оперативной памяти. Чем больше параметров включено в информационную панель, тем больше пространства на экране она занимает. Таким образом, игрок может сам выбрать баланс между объёмом нужной информации и удобством визуального восприятия в процессе игры.

Ранее Steam предоставлял пользователям только базовый счётчик FPS. Теперь же стало возможным отделять кадры, сгенерированные средствами ИИ, от кадров, полностью отрисованных GPU. Это нововведение помогает точнее понять, почему изображение может казаться плавным, в то время как ощущения от игрового процесса не являются таковыми. В частности, это позволяет пользователям определить, действительно ли игра работает, например, на 30 кадрах/с, или визуальная иллюзия создаётся за счёт добавления «фальшивых» кадров технологиями DLSS или FSR.

В официальной документации поддержки Valve указывает, что технологии генерации кадров, несмотря на визуальные преимущества, не способны повлиять на такие важные характеристики, как входная задержка, особенно актуальную для киберспортсменов. Генерация кадров делает игру визуально более плавной, особенно на мониторах с высокой частотой обновления — от 120 Гц и выше, — но не влияет на то, как быстро игра реагирует на действия пользователя. Поэтому оценка производительности должна учитывать не только количество кадров в секунду, но и способ их появления.

Отдельного упоминания заслуживает тот факт, что ранее Valve уже предоставляла пользователям Steam Deck аналогичную функциональность с помощью инструмента MangoHud, который позволял отслеживать загрузку CPU, GPU, использование оперативной памяти и уровень заряда аккумулятора. Однако его использование ограничивалось портативной экосистемой SteamOS. Интеграция мониторинга производительности в настольную версию клиента Steam открывает доступ к этим данным значительно более широкой аудитории — как среди хардкорных игроков, так и среди рядовых пользователей ПК.

Valve уже анонсировала планы по дальнейшему развитию новинки. В будущих версиях компания намерена внедрить дополнительные параметры, позволяющие автоматически определять распространённые сценарии низкой производительности оборудования. Кроме того, в информационной панели будет доступна расширенная сводка о производительности игры, которая появится на экране после нажатия клавиш Shift + Tab. Это позволит оперативно анализировать состояние системы без необходимости прибегать к сторонним инструментам, таким как MSI Afterburner или RivaTuner.

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Теги: steam, производительность, игры, valve, мониторинг
steam, производительность, игры, valve, мониторинг
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