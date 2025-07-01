Сегодня 01 июля 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники Xiaomi задействовала 1000 роботов и пере...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Xiaomi задействовала 1000 роботов и передовые технологии для сборки электромобилей

Электромобили Xiaomi пользуются высоким спросом на китайском рынке, за год с небольшим они смогли вывести компанию на восьмое место в мире по количеству выпущенных машин такого типа. Чтобы успевать за спросом, она активно использует на автосборочном производстве роботов, искусственный интеллект и прочие передовые технологии.

Источник изображения: Xiaomi

Источник изображения: Xiaomi

Об этом берётся утверждать издание Nikkei Asian Review, представителям которого удалось побывать на организованном китайским правительством пресс-туре для иностранных СМИ. Одним из пунктов пятидневной поездки стало посещение предприятия Xiaomi в Пекине, где собираются седаны SU7 и недавно начали выпускаться кроссоверы YU7. Напомним, что по итогам прошлого года Xiaomi удалось продать около 256 000 электромобилей. При работе в одну смену первое предприятие компании в Пекине способно выпускать до 150 000 машин в год, но наличие второй смены позволяет заметно увеличивать этот объём.

По сути, упоминаемые объёмы выпуска позволили Xiaomi SU7 обойти по популярности Tesla Model 3, которая разошлась по Китаю тиражом примерно 200 000 штук. Перед кроссовером Xiaomi YU7 ставится ещё более амбициозная задача: обойти по популярности Tesla Model Y, который в прошлом году нашёл около 440 000 покупателей в Китае.

Как отмечают японские журналисты, первое предприятие Xiaomi в Пекине занимает площадь около 720 000 м2, причём на его территории расположены также логистический центр, фирменный салон по продажам машин и испытательная трасса. На предприятии осуществляется как изготовление кузовных панелей, так и последующие этапы производства электромобилей типа сборки и окраски. Здесь же собираются и тяговые батареи. Численность одной смены персонала предприятия достигает 1000 человек, но здесь одновременно задействовано столько же промышленных роботов, которые применяются буквально на всех этапах технологического процесса. Каждые 76 секунд с конвейера сходит новый электромобиль, за сутки предприятие способно выпустить до 1000 машин. Работа ведётся в двухсменном режиме с июня прошлого года. Скоро по соседству начнёт функционировать второе предприятие, оно будет задействовано в выпуске кроссоверов YU7. Более того, в прошлом месяце местные власти продали Xiaomi третий участок земли в этом районе площадью около 500 000 м2, на котором может быть построено третье предприятие компании.

По словам очевидцев, предметом особой гордости Xiaomi является технология литья крупных кузовных деталей под давлением, которая позволяет заменить одной монолитной алюминиевой панелью сборочную единицу из 72 деталей, которые требовали бы 840 точек сварки и увеличивали затраты времени на её изготовление в два раза. Впрочем, пионером в этой области Xiaomi формально не является, поскольку такую технологию уже давно применяет на своём производстве компания Tesla, а ещё с ней экспериментировала Toyota Motor — крупнейший автопроизводитель мира.

Другая особенность автосборочного производства Xiaomi — использование самодвижущихся автономных тележек для перемещения собираемых электромобилей. Привычного конвейера с движущейся лентой или подвесами на предприятии нет, изделия в процессе сборки перемещаются по цехах на автоматически управляемых тележках. Роботы активно используются и на сборочных операциях, а для контроля качества применяются системы машинного зрения и лидары, позволяющие оценить малейшие отклонения в геометрии. По сути, подобный уровень автоматизации должен позволить Xiaomi сохранить преимущество над более консервативными конкурентами, а также достичь поставленных амбициозных целей по смещению Tesla Model Y с пьедестала самого популярного электромобиля в Китае.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
В Китае стартовали продажи электрических кроссоверов Xiaomi YU7 по цене от $35 000
Xiaomi намерена сделать YU7 популярнее, чем бестселлер Tesla Model Y в Китае
Xiaomi начнёт продавать электромобиль YU7 раньше, чем планировала
ИИ создаст спрос на передовые чипы: выпуск 7-нм и более тонких полупроводников вырастет на 69 % к 2028 году
Дубай стал на шаг ближе к запуску аэротакси — Joby Aviation доставила первый серийный электролёт в ОАЭ
Китай через пять лет станет крупнейшим поставщиком чипов в мире с долей рынка в 30 %, несмотря на санкции
Теги: xiaomi, xiaomi yu7, xiaomi su7, электромобиль
xiaomi, xiaomi yu7, xiaomi su7, электромобиль
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
В России выделили частоты для сетей 5G, но в «неудобном» диапазоне
Китай через пять лет станет крупнейшим поставщиком чипов в мире с долей рынка в 30 %, несмотря на санкции
Европейцы получат урезанную iOS 26 из-за неутихающего противостояния Apple и ЕС
Nvidia начала бесплатно раздавать подписки Adobe Creative Cloud, но данные карты ввести придётся
ИИ-модель DeepSeek R1 заработала на суверенных китайских ускорителях Sophgo
Nvidia подтвердила, что скоро прекратит выпускать драйверы для видеокарт GeForce GTX 700, 900 и 1000 38 мин.
Будущее Halo прояснится в октябре, и фанаты «не захотят пропускать» это 53 мин.
Запуски ракет NASA и работу астронавтов в открытом космосе начнут показывать на Netflix 2 ч.
Siri может поумнеть с помощью ИИ OpenAI или Anthropic — у Apple не получается обучить достойный ИИ самостоятельно 2 ч.
Warhammer 40,000: Space Marine 2 продолжит получать новый контент — подробности крупного обновления 10.0 2 ч.
«Яндекс» открыл бесплатный доступ к своей лучшей нейросети YandexGPT 5 Pro через «Чат с Алисой» 3 ч.
Стартапу xAI Илона Маска удалось недавно привлечь в общей сложности $10 млрд 6 ч.
Руководство OpenAI признало, что конкуренция за ценные кадры вынуждает его шевелиться 9 ч.
Марк Цукерберг собрал звёздную команду для разработки суперинтеллекта 10 ч.
Microsoft испытала ИИ-доктора MAI-DxO, который ставит диагнозы в 4 раза точнее врачей 14 ч.
В России запретят называть отечественными чипы, произведённые за границей — статус Baikal и «Эльбрус» под угрозой 40 мин.
Xiaomi задействовала 1000 роботов и передовые технологии для сборки электромобилей 2 ч.
Google договорилась о покупке термоядерной энергии у детища MIT — Commonwealth Fusion Systems 2 ч.
Россияне стали чаще покупать ноутбуки без операционной системы — так дешевле 3 ч.
Blue Origin в 13-й раз свозила туристов на границу космоса — и 1000 открыток в придачу 3 ч.
Amazon запустила инстансы EC2 C8gn с чипами Graviton4 для требовательных сетевых нагрузок 3 ч.
Вышел модуль Raspberry Pi Radio Module 2 с поддержкой Wi-Fi 4 за $4 3 ч.
Оригинальная Nintendo Switch подорожает спустя восемь лет после запуска — пока только в Канаде 5 ч.
Крупнейший в истории AWS ИИ-суперкомпьютер Project Rainier охватит несколько ЦОД, но будет экологичным 6 ч.
В России открылись предзаказы на смартфоны Honor 400 и 400 Pro с 200-Мп камерами — от 40 990 рублей 6 ч.