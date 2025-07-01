Xiaomi задействовала 1000 роботов и передовые технологии для сборки электромобилей

Электромобили Xiaomi пользуются высоким спросом на китайском рынке, за год с небольшим они смогли вывести компанию на восьмое место в мире по количеству выпущенных машин такого типа. Чтобы успевать за спросом, она активно использует на автосборочном производстве роботов, искусственный интеллект и прочие передовые технологии.

Об этом берётся утверждать издание Nikkei Asian Review, представителям которого удалось побывать на организованном китайским правительством пресс-туре для иностранных СМИ. Одним из пунктов пятидневной поездки стало посещение предприятия Xiaomi в Пекине, где собираются седаны SU7 и недавно начали выпускаться кроссоверы YU7. Напомним, что по итогам прошлого года Xiaomi удалось продать около 256 000 электромобилей. При работе в одну смену первое предприятие компании в Пекине способно выпускать до 150 000 машин в год, но наличие второй смены позволяет заметно увеличивать этот объём.

По сути, упоминаемые объёмы выпуска позволили Xiaomi SU7 обойти по популярности Tesla Model 3, которая разошлась по Китаю тиражом примерно 200 000 штук. Перед кроссовером Xiaomi YU7 ставится ещё более амбициозная задача: обойти по популярности Tesla Model Y, который в прошлом году нашёл около 440 000 покупателей в Китае.

Как отмечают японские журналисты, первое предприятие Xiaomi в Пекине занимает площадь около 720 000 м2, причём на его территории расположены также логистический центр, фирменный салон по продажам машин и испытательная трасса. На предприятии осуществляется как изготовление кузовных панелей, так и последующие этапы производства электромобилей типа сборки и окраски. Здесь же собираются и тяговые батареи. Численность одной смены персонала предприятия достигает 1000 человек, но здесь одновременно задействовано столько же промышленных роботов, которые применяются буквально на всех этапах технологического процесса. Каждые 76 секунд с конвейера сходит новый электромобиль, за сутки предприятие способно выпустить до 1000 машин. Работа ведётся в двухсменном режиме с июня прошлого года. Скоро по соседству начнёт функционировать второе предприятие, оно будет задействовано в выпуске кроссоверов YU7. Более того, в прошлом месяце местные власти продали Xiaomi третий участок земли в этом районе площадью около 500 000 м2, на котором может быть построено третье предприятие компании.

По словам очевидцев, предметом особой гордости Xiaomi является технология литья крупных кузовных деталей под давлением, которая позволяет заменить одной монолитной алюминиевой панелью сборочную единицу из 72 деталей, которые требовали бы 840 точек сварки и увеличивали затраты времени на её изготовление в два раза. Впрочем, пионером в этой области Xiaomi формально не является, поскольку такую технологию уже давно применяет на своём производстве компания Tesla, а ещё с ней экспериментировала Toyota Motor — крупнейший автопроизводитель мира.

Другая особенность автосборочного производства Xiaomi — использование самодвижущихся автономных тележек для перемещения собираемых электромобилей. Привычного конвейера с движущейся лентой или подвесами на предприятии нет, изделия в процессе сборки перемещаются по цехах на автоматически управляемых тележках. Роботы активно используются и на сборочных операциях, а для контроля качества применяются системы машинного зрения и лидары, позволяющие оценить малейшие отклонения в геометрии. По сути, подобный уровень автоматизации должен позволить Xiaomi сохранить преимущество над более консервативными конкурентами, а также достичь поставленных амбициозных целей по смещению Tesla Model Y с пьедестала самого популярного электромобиля в Китае.