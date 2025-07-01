Сегодня 01 июля 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости финансовые новости и аналитика Поставки ПК в США подскочили в первом кв...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Поставки ПК в США подскочили в первом квартале на 15 %, но теперь рост замедлится

По данным аналитической компании Canalys, поставки ПК и ноутбуков в США выросли на 15 % в годовом исчислении в первом квартале 2025 года, достигнув 16,9 млн. Этот всплеск продаж, вызванный ожиданиями повышения таможенных пошлин, привёл к значительному накоплению запасов. Поэтому эксперты ожидают, что по итогам 2025 года годовой рост поставок ПК составит лишь около 2 %. Ожидается, что окончание поддержки Windows 10 в октябре 2025 года вызовет рост поставок ПК в следующем году на 4 %.

Источник изображения: unsplash.com

Источник изображения: unsplash.com

Закупки ПК для бизнеса в этом году будут расти уверенными темпами, что позволит компенсировать стагнацию потребительских расходов в данном сегменте. Ожидается, что поставки коммерческих ПК вырастут на 8 %, а продажи в потребительском секторе сократятся на 4 %.

«Темпы перехода на Windows 11 среди американских компаний стали позитивным сигналом для отрасли, — отметил директор по исследованиям Canalys Ишан Датт (Ishan Dutt). — Коммерческий спрос, особенно со стороны малого и среднего бизнеса, должен ускориться во второй половине 2025 года, поскольку Microsoft активизирует кампанию по повышению осведомлённости о важности своевременного обновления».

Источник изображений: Canalys

Источник изображений: Canalys

В то же время Датт упомянул о потенциальных рисках, связанных со снижением потребительского спроса и неясностью в отношении будущих таможенных тарифов. Федеральная резервная система приостановила запланированное снижение процентных ставок в ожидании дальнейшего роста цен в оставшуюся часть года. Учитывая высокие розничные запасы, продажи во второй половине 2025 года, вероятно, будут ограничены.

«Несмотря на ощущение срочности, вызванное датой окончания продаж Windows 10, потребительский спрос в США в целом остался неизменным, — считает менеджер по исследованиям Canalys Кирен Джессоп (Kieren Jessop). — Многие пользователи ПК равнодушны к окончанию поддержки Windows 10, пока она не станет существенной проблемой. Покупки ПК потребителями, как правило, в значительной степени обусловлены такими факторами, как плохое время работы батареи, низкая производительность или сбои оборудования».

По его мнению, перегруженные спецификации и расплывчатые рекламные сообщения лишь усугубляют сложность процесса покупки ПК для конечного клиента. Поставщикам необходимо пересмотреть свой подход, оценить реальные потребности и наладить коммуникацию с потребителями с помощью «чётких, основанных на потребностях сообщений и оптимизированных портфелей продуктов».

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Мировые поставки планшетов подскочили благодаря пандемии — в лидерах роста Xiaomi, Lenovo и Apple
Поставки ПК в первом квартале взлетели на 9,4 %, но дальше тарифы Трампа всё испортят
Apple выпустила больше ИИ-совместимых ПК в прошлом году, чем все остальные производители вместе взятые
На складах Amazon теперь вкалывают более миллиона роботов
Трамп пообещал сэкономить состояние для США, отменив субсидии компаниям Илона Маска
В России запретят называть отечественными чипы, произведённые за границей — статус Baikal и «Эльбрус» под угрозой
Теги: анализ рынка, аналитика, прогноз, рынок пк, сша
анализ рынка, аналитика, прогноз, рынок пк, сша
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
В России выделили частоты для сетей 5G, но в «неудобном» диапазоне
Китай через пять лет станет крупнейшим поставщиком чипов в мире с долей рынка в 30 %, несмотря на санкции
Пять причин полюбить HONOR 400 Pro
Европейцы получат урезанную iOS 26 из-за неутихающего противостояния Apple и ЕС
Nvidia начала бесплатно раздавать подписки Adobe Creative Cloud, но данные карты ввести придётся
System Shock 2: 25th Anniversary Remaster получила новую дату выхода на PlayStation, Xbox и Nintendo Switch 19 мин.
Разработчик конфиденциальных сервисов Proton решил засудить Apple за недобросовестную конкуренцию 40 мин.
Издателем Heroes of Might & Magic: Olden Era стала компания, которая до сих пор продаёт игры в России — новый геймплейный трейлер 2 ч.
Новый план Huawei по «захвату мира»: компания открыла исходный код своих ИИ-моделей 2 ч.
«Базальт СПО» приглашает на XXI конференцию разработчиков свободных программ 2 ч.
Чрезмерное регулирование тормозят инновации в Европе, заключили в Google 2 ч.
Обнаружено самое любимое число ИИ — и это не 42 3 ч.
Cloudflare закрыла ИИ-краулерам бесплатный доступ к сайтам — за сбор данных теперь придётся платить 3 ч.
МТС Web Services запустила B2B-платформу MWS Data с ИИ-агентами для работы с большими данными 4 ч.
Electronic Arts опубликовала тизер первой за 16 лет новой NCAA March Madness — 2K тоже дразнит фанатов возвращением в игру 4 ч.
Поставки ПК в США подскочили в первом квартале на 15 %, но теперь рост замедлится 60 мин.
DDoS-пункция: StormWall предупредила о взрывном росте «зондирующих» атак 2 ч.
Palit представила видеокарты GeForce RTX 5050 Dual и более компактную RTX 5050 StormX 2 ч.
Inno3D рассказала о производительности GeForce RTX 5050 — где-то между RTX 4060 и RTX 3060 2 ч.
На складах Amazon теперь вкалывают более миллиона роботов 2 ч.
Даже акционеры Nintendo не могут достать Switch 2 — глава компании извинился за дефицит 3 ч.
Вселенная оказалась полна сложных органических молекул, образованных до звёзд и планет 3 ч.
Oracle заполучила загадочного облачного клиента, который будет приносить ей $30 млрд/год 3 ч.
Трамп пообещал сэкономить состояние для США, отменив субсидии компаниям Илона Маска 4 ч.
Xiaomi распродала все электромобили YU7 на год вперёд — и вызвала гнев сотен покупателей 5 ч.