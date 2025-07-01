Поставки ПК в США подскочили в первом квартале на 15 %, но теперь рост замедлится

По данным аналитической компании Canalys, поставки ПК и ноутбуков в США выросли на 15 % в годовом исчислении в первом квартале 2025 года, достигнув 16,9 млн. Этот всплеск продаж, вызванный ожиданиями повышения таможенных пошлин, привёл к значительному накоплению запасов. Поэтому эксперты ожидают, что по итогам 2025 года годовой рост поставок ПК составит лишь около 2 %. Ожидается, что окончание поддержки Windows 10 в октябре 2025 года вызовет рост поставок ПК в следующем году на 4 %.

Закупки ПК для бизнеса в этом году будут расти уверенными темпами, что позволит компенсировать стагнацию потребительских расходов в данном сегменте. Ожидается, что поставки коммерческих ПК вырастут на 8 %, а продажи в потребительском секторе сократятся на 4 %.

«Темпы перехода на Windows 11 среди американских компаний стали позитивным сигналом для отрасли, — отметил директор по исследованиям Canalys Ишан Датт (Ishan Dutt). — Коммерческий спрос, особенно со стороны малого и среднего бизнеса, должен ускориться во второй половине 2025 года, поскольку Microsoft активизирует кампанию по повышению осведомлённости о важности своевременного обновления».

В то же время Датт упомянул о потенциальных рисках, связанных со снижением потребительского спроса и неясностью в отношении будущих таможенных тарифов. Федеральная резервная система приостановила запланированное снижение процентных ставок в ожидании дальнейшего роста цен в оставшуюся часть года. Учитывая высокие розничные запасы, продажи во второй половине 2025 года, вероятно, будут ограничены.

«Несмотря на ощущение срочности, вызванное датой окончания продаж Windows 10, потребительский спрос в США в целом остался неизменным, — считает менеджер по исследованиям Canalys Кирен Джессоп (Kieren Jessop). — Многие пользователи ПК равнодушны к окончанию поддержки Windows 10, пока она не станет существенной проблемой. Покупки ПК потребителями, как правило, в значительной степени обусловлены такими факторами, как плохое время работы батареи, низкая производительность или сбои оборудования».

По его мнению, перегруженные спецификации и расплывчатые рекламные сообщения лишь усугубляют сложность процесса покупки ПК для конечного клиента. Поставщикам необходимо пересмотреть свой подход, оценить реальные потребности и наладить коммуникацию с потребителями с помощью «чётких, основанных на потребностях сообщений и оптимизированных портфелей продуктов».