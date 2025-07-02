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Ажиотажный спрос на Xiaomi YU7 обеспечит TSMC рост выручки и заказов на передовые чипы для электромобилей

Как и многие китайские конкуренты, компания Xiaomi со временем собирается представить собственный процессор для автомобильных систем безопасности. Выпускать его будет сторонний подрядчик, которым наверняка может стать TSMC, ведь уже сейчас она получает немало профильных заказов от автопроизводителей.

Источник изображения: Xiaomi

Источник изображения: Xiaomi

По крайней мере, как отмечает издание Commercial Times, на борту недавно представленный электрический кроссовер Xiaomi YU7 несёт процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, который отвечает за работу мультимедиа, а также процессор Nvidia Drive AGX поколения Thor, который отвечает за работу систем активной помощи водителю. Оба выпускаются по 4-нм технологии тайваньской компанией TSMC, поэтому высокий спрос на кроссоверы Xiaomi YU7 уже способен увеличить выручку TSMC в автомобильном сегменте. Напомним, с момента появления на китайском рынке седана SU7 в марте прошлого года Xiaomi смогла подняться на восьмое место в мире среди производителей электромобилей, так что потенциал спроса на комплектующие для YU7 весьма велик.

К концу года, как отмечает Commercial Times, у TSMC также будет готов техпроцесс N3A, который пройдёт сертификацию на требования к полупроводниковым изделиям, применяемым в транспортной отрасли. Кроме того, TSMC готовит для заинтересованных разработчиков специализированный инструментарий для создания автомобильных чипов. Китайские автопроизводители в лице BYD, Changan, Great Wall, SAIC, Li Auto (Lixiang) и Geely в той или иной степени заинтересованы в выпуске разработанных ими автомобильных процессоров, поэтому усилия TSMC в этой сфере должны со временем окупиться. Некоторые из разрабатываемых ими чипов встанут на конвейер уже в следующем году.

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Теги: xiaomi, xiaomi yu7, qualcomm, tsmc, производство микросхем
xiaomi, xiaomi yu7, qualcomm, tsmc, производство микросхем
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