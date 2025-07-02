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SK hynix поможет Intel интегрировать передовую память HBM4 в ускорители Jaguar Shores

Компании SK hynix и Nvidia могут похвастать впечатляющими итогами сотрудничества при разработке ускорителей второй из них, оснащаемых памятью класса HBM первой. Благодаря такому сотрудничеству SK hynix сейчас занимает половину мирового рынка HBM и стремительно наращивает выручку. Intel решила заручиться поддержкой SK hynix на этапе внедрения HBM4 в свои ускорители вычислений.

Источник изображения: SK hynix

Источник изображения: SK hynix

Как отмечает TrendForce со ссылкой на корейское издание Newsis, на мероприятии Intel AI Summit вице-президент SK hynix Чжон У Сок (Jung Woo-seok) заявил, что эта южнокорейская компания будет сотрудничать с Intel в сфере интеграции некоей памяти типа HBM в ускорители Gaudi. Представленные в 2024 году ускорители Gaudi 3 используют память типа HBM2E, поэтому в случае с их преемниками с условным обозначением Jaguar Shores речь может идти уже о микросхемах памяти типа HBM4. При этом представители SK hynix отказались напрямую комментировать, будет ли компания сотрудничать с Intel именно в сфере интеграции HBM4, поскольку детали взаимодействия ещё не определены окончательно.

Кроме того, у SK hynix может иметься встречный интерес, поскольку Intel могла бы выпускать для неё базовые кристаллы для стеков памяти HBM4 на своих контрактных мощностях. Ранее корейские СМИ сообщали, что для производства базовых кристаллов для HBM4 компания SK hynix может обратиться к услугам TSMC, которая будет использовать для этого 3-нм технологию. В 2026 году у конкурентов Intel в сфере ускорителей вычислений, компаний AMD и Nvidia, также появятся ускорители (Instinct MI400 и Rubin соответственно), оснащённые памятью типа HBM4. Если Intel к тому времени интегрирует такую память в свои ускорители Gaudi, это позволит ей хотя бы в чём-то поравняться с конкурентами.

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Теги: sk hynix, intel, hbm4, gaudi, jaguar shores
sk hynix, intel, hbm4, gaudi, jaguar shores
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