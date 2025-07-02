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Поставки Tesla рухнули на 13 % под давлением конкурентов, но аналитики ожидали худшего

Мировые поставки Tesla падают второй квартал подряд. Компания сообщила, что в период с апреля по июнь отгрузила всего 384 122 автомобиля, что на 13% меньше, чем за тот же период годом ранее. Впрочем, этот показатель все же лучше самых пессимистичных прогнозов — некоторые аналитики ожидали спада на уровне 20%.

Источник изображения: Unsplash

Источник изображения: Unsplash

Эти данные противоречат словам Илона Маска, который в середине мая заявил о том, что автомобильный бизнес Tesla оправился от спада, сообщает Bloomberg. Компания рассчитывала на рост поставок благодаря обновленному кроссоверу Model Y, однако производителю пришлось столкнуться с сильной конкуренцией BYD и Xiaomi в Китае, а также General Motors в США.

В апреле Tesla уверяла инвесторов, что более доступные новые модели электромобилей появятся в первой половине 2025 года. Однако до сих пор они так и не были представлены, а аналитики заговорили о возможных задержках.

Большинство экспертов ждут, что в 2025 году Tesla зафиксирует второе подряд годовое снижение продаж. В среднем прогнозируется поставка около 1,65 млн машин, что на 8 % меньше, чем в прошлом году.

Несмотря на снижение продаж, акции Tesla на старте торговой сессии выросли на 4 % на фоне того, что спад оказался не таким большим, как ожидали аналитики.

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Теги: tesla, tesla model y, электромобили, byd, xiaomi
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