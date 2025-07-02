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Нил Дракманн бросил сериал The Last of Us, чтобы «целиком сосредоточиться» на Intergalactic: The Heretic Prophet

Президент и творческий руководитель Naughty Dog Нил Дракманн (Neil Druckmann) выступил с заявлением относительно дальнейшего участия в сериале «Одни из нас» (The Last of Us) от HBO.

Источник изображения: PlayStation

Источник изображения: PlayStation

Напомним, Дракманн был глубоко вовлечён в производство двух первых сезонов шоу (шоураннер, сценарист, режиссёр). В апреле было официально объявлено, что сериал получит продолжение — тема The Last of Us Part II не раскрыта.

Как стало известно, ни Дракманн, ни сценаристка The Last of Us Part II Хэлли Гросс (Halley Gross) творческого участия в создании третьего сезона сериала The Last of Us принимать не будут.

Источник изображения: PlayStation

Источник изображения: PlayStation

По словам Дракманна, перерыв между вторым и третьим сезонами шоу стал для него подходящим моментом, чтобы «целиком сосредоточиться на Naughty Dog и её будущих проектах», а также обязанностях президента и творческого главы студии.

В частности, Дракманн полностью посвятит себя написанию и режиссуре «следующей захватывающей игры» Naughty Dog — научно-фантастического боевика Intergalactic: The Heretic Prophet для PS5. Также у студии как минимум ещё один проект.

Крейг Мазин (слева) и Нил Дракманн (источник изображения: FilmMagic / Getty Images)

Крейг Мазин (слева) и Нил Дракманн (источник изображения: FilmMagic / Getty Images)

По сюжету Intergalactic: The Heretic Prophet охотница за головами Джордан в исполнении американской актрисы Тати Габриэль (Tati Gabrielle) застревает на планете Семпирия, сотни лет назад потерявшей связь с остальной вселенной.

Последняя полноценная новая игра Naughty Dog вышла более пяти лет назад — это была The Last of Us Part II для PS4. Релиз Intergalactic: The Heretic Prophet тем временем ожидается не раньше 2027 года.

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Теги: the last of us, naughty dog, hbo, экранизация, intergalactic: the heretic prophet
the last of us, naughty dog, hbo, экранизация, intergalactic: the heretic prophet
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