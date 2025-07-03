Blizzard разочаровалась в Warcraft Rumble и уволила «большую часть» команды — нового контента не будет

Прошедшая накануне волна массовых увольнений в составе Xbox обернулась неприятными новостями для условно-бесплатной фэнтезийной экшен-стратегии Warcraft Rumble от Blizzard Entertainment.

Как сообщила Blizzard на своём официальном сайте, команда Warcraft Rumble перестанет выпускать для игры новый контент, сосредоточившись на обновлении регулярных событий и исправлении багов.

По словам Blizzard, Warcraft Rumble не смогла добиться долгосрочного успеха. Недавние переработки некоторых аспектов игры на основе отзывов пользователей показали признаки прогресса, но этого оказалось недостаточно.

На фоне завершения контентной поддержки Warcraft Rumble в Blizzard также прошли увольнения. Из официального анонса масштаб сокращений неясен, но уже бывшие сотрудники рисуют довольно мрачную картину.

Старший инженер-программист Эй Джей Davis (AJ Davis) написал, что его уволили вместе с «большей частью команды Warcraft Rumble», а, судя по публикации 3D-художника Анджело Б. (Angelo B.), ситуация затронула весь коллектив.

«В этот переходный период мы сосредоточены на поддержке своих коллег. Мы глубоко признательны всем в Blizzard и сообществе за то, что помогли воплотить Warcraft Rumble в жизнь и познали радость, которая делает эту игру столь особенной», — заявили в компании.

Warcraft Rumble стартовала в ноябре 2023 года на iOS и Android, а в декабре 2024-го добралась до ПК (эксклюзив Battle.net). Игра предлагает участвовать в лихорадочных стратегических битвах с участием миниатюрных героев и злодеев мира Warcraft.