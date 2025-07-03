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BYD обогнала Tesla на 60 % по выпуску электромобилей в прошлом квартале

Как стало известно накануне, в прошлом квартале Tesla поставила своим клиентам 384 122 электромобиля, что на 13 % меньше, чем годом ранее. У китайской BYD за это время объёмы продаж выросли на 42,5 % до 606 993 электромобилей, хотя в Китае положительную динамику (+0,8 %) условно показала и продукция Tesla.

Источник изображения: CarNewsChina

Источник изображения: CarNewsChina

Как отмечает Nikkei Asian Review, серьёзный прирост объёмов продаж электромобилей BYD в Китае мог быть обусловлен резким снижением цен на них в мае текущего года, когда около 22 моделей этой марки стали доступнее на величину до 34 %. Если крупнейшему китайскому автопроизводителю в лице BYD проблемы доставляют многочисленные конкуренты, то трудности компании Tesla отчасти могут происходить от политической деятельности её генерального директора Илона Маска (Elon Musk), если говорить о рынках Европы и США.

Разлад между Маском, который выступал основным спонсором Дональда Трампа (Donald Trump) в ходе его осенней предвыборной кампании, и действующим президентом США поставил под сомнение сохранение тех условий работы Tesla на американском рынке электромобилей, которые существовали до этого. Трамп на этой неделе пригрозил лишить компании Илона Маска многомиллиардных субсидий. Он также готов упразднить систему «экологических кредитов», которая позволяла Tesla в прошлом году более половины всей прибыли получать от других автопроизводителей, которые не могут похвастать столь широким ассортиментом выпускаемых электромобилей и высокими объёмами их продаж.

Для Tesla минувший квартал стал уже вторым по счёту отчётным периодом, демонстрирующим снижение объёмов поставок электромобилей. Стоимость акций компании с начала года снизилась почти на 30 %. Самое интересное, что по итогам июня Tesla реализовала 71 599 электромобилей, выпущенных на своём китайском предприятии, последовательно увеличив их количество на 16,1 % и подняв его на 0,8 % год к году. Последний раз продажи Tesla в Китае в месячном измерении росли в сентябре прошлого года.

В любом случае, по итогам первого полугодия в целом поставки электромобилей Tesla с китайского предприятия сократились на 14,6 % до 364 474 штук, и говорить о переломе тенденции вряд ли можно. Строго говоря, статистика июня показывает количество всех электромобилей, выпущенных компанией в Китае, включая и отправляемые на экспорт, поэтому эти показатели не характеризуют спрос на них на внутреннем рынке страны.

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Теги: byd, tesla, китай, электромобиль, статистика
byd, tesla, китай, электромобиль, статистика
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