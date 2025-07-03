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Журналисты выяснили масштаб новой волны увольнений Xbox: каким играм не угрожает отмена

Издание Variety рассказало о состоянии линейки игр Xbox после новой волны массовых увольнений, а журналисты портала Game File выяснили примерный масштаб прошедших сокращений в компании.

Источник изображений: Xbox

Источник изображений: Xbox

Напомним, июльский раунд сокращений затронул менее 4 % от всех сотрудников Microsoft, то есть примерно 9 тыс. человек. Точными данными о потерях Xbox в компании не поделились, но дали примерную оценку.

По словам представителя Microsoft в разговоре с Game File, доля уволенных в составе игрового подразделения составляет меньше половины от упомянутой выше общей суммы (то есть до 4500 сотрудников).

Как передают источники Variety, все показанные на июньской презентации Xbox Games Showcase 2025 игры находятся в безопасности. На данный момент в разработке у Microsoft имеется более 40 проектов.

Ранее стало известно, что в рамках новой волны увольнений Microsoft отменила приключенческий экшен Everwild от Rare, новую MMORPG от ZeniMax Online Studios и научно-фантастический шутер Perfect Dark от The Initiative (саму студию закрыли).

На фоне закрытия новой MMORPG президент ZeniMax Online Studios Мэтт Фирор (Matt Firor), возглавлявший студию с момента её основания в 2007 году, объявил о решении покинуть компанию.

Кроме того, источники Video Games Chronicle сообщают об уходе из Rare спустя 36 лет работы гейм-дизайнера Грегга Мейлза (Gregg Mayles) — он выступал режиссёром Sea of Thieves и возглавлял разработку Everwild после её перезапуска в 2021 году.

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Теги: xbox, microsoft gaming, microsoft
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