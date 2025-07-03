Для возрождения полупроводниковой отрасли США нужен «терпеливый капитал», убеждён бывший глава Intel

Принято считать, что отсутствие видимого прогресса в превращении Intel в технологического лидера в сфере литографии к декабрю прошлого года привело к потере Патриком Гелсингером (Patrick Gelsinger) поста генерального директора компании. Он теперь пытается оправдаться, что возрождение американской полупроводниковой отрасли требует длительного финансирования и большого терпения.

Во время своего визита в Японию Гелсингер дал интервью изданию Nikkei Asian Review, в котором подчеркнул, что считает актуальной бизнес-модель, которая подразумевает одновременный выпуск компанией чипов для своих нужд и для сторонних заказчиков. По его словам, если бы ему пришлось принимать соответствующие решения о судьбе Intel ещё раз, он выбрал точно такую же стратегию.

Он добавил, что в своё время недооценил влияние искусственного интеллекта на рынок, поскольку концентрация инвестиций на чипах для ИИ подорвала финансы Intel. Если бы Гелсингеру дали шанс начать всё заново, он попытался бы держать на балансе компании больше свободного капитала. Сейчас Гелсингер является генеральным партнёром венчурной инвестиционной компании Playground Capital, которая вложила свои средства во многие компании полупроводниковой и робототехнической отрасли за время работы с 2015 года. Уже при Гелсингере были инвестированы деньги в разработчика технологии передачи данных по оптическим каналам Ayar Labs, а также Snowcap Compute — компанию, пытающуюся использовать эффект сверхпроводимости для снижения энергозатрат при вычислениях. По словам Гелсингера, при наблюдаемом росте производительности ускорителей вычислений прогресса в части их энергетической эффективности не было на протяжении последних трёх поколений.

«Считаю, что многие из этих проектов требуют большого, длительного и терпеливого инвестирования. Если США не найдут способ обеспечить "терпеливый капитал", производители никогда не вернутся в США», — категорично заявил Гелсингер. Он добавил, что концентрация инвесторов и акционеров на квартальных результатах вредит делу, поскольку нужно оценивать итоги трансформации бизнеса на более длительных интервалах около пяти лет. Структура акционерного капитала может для отдельных компаний стать защитой от нетерпеливых инвесторов, если у основателей бизнеса сохранятся привилегии в управлении им, как убеждён бывший глава Intel.

Тот факт, что производство чипов за несколько десятилетий сконцентрировалось в Азии, является закономерным последствием субсидий, предлагаемых местными правительствами. Чтобы поменять географию поставок и производства, необходимо тщательно взвешивать предпринимаемые политические реформы. Государственные меры должны быть простыми и применимыми, по его словам. При этом важно наличие единомышленников на международном уровне и соответствие предлагаемых мер общему вектору развития промышленности. Например, изменения в таможенных тарифах, по подсчётам Гелсингера, требуют от двух до трёх лет на перестройку логистических цепочек. Если требования меняются слишком часто, руководители бизнеса просто не будут принимать никаких решений, по мнению Гелсингера. Он признал Китай в нынешней геополитической ситуации тупиковым направлением инвестиций в расширение производства чипов. Непосредственно Гелсингер хотел бы расширить сотрудничество с японскими компаниями, а потому намерен чаще посещать страну.