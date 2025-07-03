Переходы на новостные сайты из ChatGPT выросли в 25 раз, но это не компенсирует потери поискового трафика

Количество переходов с платформы ChatGPT на новостные сайты выросло, пишет TechCrunch со ссылкой на статистику Similarweb, но этого недостаточно, чтобы компенсировать снижение числа кликов из поиска — пользователи всё чаще довольствуются новостными материалами прямо в результатах поиска с искусственным интеллектом.

С момента появления ИИ-обзоров в поисковой выдаче Google в мае минувшего года число поисковых запросов в веб-версии, которые не приводят к переходам на новостные сайты, выросло с 56 % до 69 % по состоянию на май 2025 года. Снизился и органический трафик: если в середине 2024 года он был 2,3 млрд переходов, то теперь стал менее 1,7 млрд. Тем временем с января 2024 по май 2025 года число новостных запросов в ChatGPT выросло на 212 %.

Таким образом, для новостных ресурсов быстрое распространение ИИ меняет правила игры. Видимость в результатах поиска и качественная поисковая оптимизация играют всё меньшее значение. Позиция сайта в поисковой выдаче уже не превращается в такой большой объём трафика на сайте, как раньше. Хотя число переходов на новостные сайты из ChatGPT растёт: с января по май 2024 года их зафиксировано немногим менее 1 млн, а в 2025 году — уже 25 млн или в 25 раз больше. Но в условиях огромного снижения органического поискового трафика этого едва ли хватит, чтобы компенсировать потери. Наибольшим ростом отметились Reuters (годовой рост на 8,9 %), NY Post (+7,1 %) и Business Insider (+6,5 %), подавшая на OpenAI в суд New York Times показала рост на 3,1 %.

За последние полгода аудиторию нарастила и сама ChatGPT: число пользователей приложения более чем удвоилось, количество посетителей сайта выросло на 52 %. Similarweb стала предлагать брендам и бизнесу сервис, позволяющий отслеживать видимость торговой марки в службах генеративного ИИ и сравнивать результаты с показателями конкурентов. В свете падения поискового трафика Google предложила издателям услугу Offerwall — эксперименты с альтернативными рекламе способами монетизации, например, микроплатежами и платными подписками. Но помогает это не всем — некоторые новостные ресурсы проводят сокращения и даже закрываются.