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Минюст США убедил Google и Apple не блокировать TikTok, пообещав их не штрафовать

Стали известны детали переписки между Минюстом США и крупнейшими IT-компаниями, включая Google, Apple и Amazon. В опубликованных документах содержатся гарантии от вынесения многомиллиардных штрафов в соответствии с действующим законом, запрещающим американским веб-сервисам работать с TikTok.

Источник изображения: Solen Feyissa / Unsplash

Источник изображения: Solen Feyissa / Unsplash

Документы оказались в открытом доступе благодаря акционеру Google Чжаочэн Энтони Тану (Zhaocheng Anthony Tan), который ранее подал в суд за их обнародование, пишет The Verge. В письмах генпрокурор Пэм Бонди (Pam Bondi) и исполнявший обязанности генпрокурора Джеймс МакГенри III (James McHenry III) гарантировали компаниям, что те не понесут ответственности за нарушение закона о запрете TikTok. Этот закон (Закон о защите американцев от приложений, контролируемых иностранными противниками), принятый из-за опасений по поводу национальной безопасности, обязывал американские компании удалить приложение из магазинов и прекратить сотрудничество с ним под угрозой многомиллиардных штрафов.

Минюст также пообещал защитить компании от возможных исков, в том числе путём подачи юридических заключений или прямого вмешательства в судебные процессы. Первые письма от МакГенри были разосланы 30 января, через десять дней после того, как Дональд Трамп (Donald Trump) подписал указ об отсрочке исполнения закона. Затем последовала серия уточняющих писем от Бонди, включая те, которые были отправлены 5 апреля, сразу после очередного продления отсрочки до середины июня.

Хотя о существовании этих писем было известно, их содержание ранее не публиковалось. Среди получателей оказались не только магазины приложений, но и облачные провайдеры, телекоммуникационные и технологические компании, включая Microsoft, Oracle, T-Mobile и LG Electronics.

Трамп с тех пор продлил мораторий ещё раз, и теперь он действует до середины сентября. Напомним, власти продолжают добиваться продажи TikTok китайской ByteDance американскому или другому некитайскому владельцу, однако законность этих требований остаётся под вопросом.

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Теги: сша, китай, tiktok, социальные сети
сша, китай, tiktok, социальные сети
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