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Tesla построила «оазис» для электромобилей — полностью автономную зарядную станцию Oasis Supercharger

Оазисами с давних пор называют островки природы посреди пустыни, но в контексте развития зарядной инфраструктуры для электромобилей такая аналогия тоже уместна. Илон Маск (Elon Musk) давно обещал, что благодаря использованию накопителей энергии и солнечных батарей фирменные зарядные станции смогут обходиться без внешнего электроснабжения, и в Калифорнии такой проект уже реализован.

Источник изображений: Tesla

Источник изображений: Tesla

Как отмечает Electrek, подготовка к созданию такого «энергетического оазиса» началась ещё в прошлом году, но теперь Tesla ввела в эксплуатацию основную часть из 168 зарядных постов на этой станции. Точнее говоря, сейчас функционирует примерно половина из них, и особенность схемы электроснабжения заключается в том, что электромобили можно заряжать от стационарных батарей, накопивших электроэнергию от расположенных поблизости солнечных панелей.

«Оазис» позволяет накапливать до 39 МВт·ч электроэнергии и вырабатывать до 11 МВт исключительно за счёт солнечного света. Уже сейчас зарядная станция полностью функционирует без подключения к внешним источникам электроэнергии. До конца года к замкнутой энергосистеме планируется подключить оставшиеся 84 зарядных поста. По второй иллюстрации можно оценить, насколько значительную площадь занимают солнечные батареи, необходимые для работы столь крупной зарядной станции. Однако при меньшем числе зарядных постов, вероятно, можно обойтись более компактной установкой.

Экономическая эффективность проекта пока не ясна: зарядные станции такого масштаба должны располагаться на востребованных маршрутах, чтобы окупаться в разумные сроки. По всей видимости, в Калифорнии с этим проблем не возникнет — здесь много солнечных дней, а местные автовладельцы традиционно отдают предпочтение электромобилям.

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Теги: tesla, tesla supercharger, электромобиль, солнечные батареи, зарядная станция
tesla, tesla supercharger, электромобиль, солнечные батареи, зарядная станция
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