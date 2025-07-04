Xiaomi рассказала, как электромобиль Xiaomi YU7 позаботится о женщинах, питомцах и пользователях iPhone

Глава Xiaomi Лэй Цзюнь (Lei Jun) изначально подчёркивал, что кроссовер YU7, благодаря универсальности типа кузова, способен привлечь более широкую покупательскую аудиторию. П первые итоги приёма заявок позволяют в это поверить. Кроме того, компания сделала новую модель электромобиля максимально удобной и безопасной для женщин, детей и домашних животных.

Рассказывая о первых итогах заявочной кампании, глава Xiaomi поделился статистикой, согласно которой лишь около 10 % покупателей YU7 ранее владели седанами SU7 и SU7 Ultra. По его словам, это лишний раз доказывает, что модель SU7 имеет специфическую и достаточно лояльную аудиторию. Средний возраст покупателя YU7 составляет 33 года, что чуть старше, чем у SU7. При этом среди владельцев YU7 должно оказаться не менее 30 % женщин, что на 4,5 процентных пункта выше показателя для SU7. Предполагается, что кроссоверы YU7 будут часто покупаться для представительниц прекрасного пола.

Понимая такую ориентацию модели, Xiaomi изначально предусмотрела ряд опций, делающих эксплуатацию кроссовера YU7 более удобной для женщин. В частности, в подарок к машине (по крайней мере, на первых порах) будет идти набор аксессуаров, помимо фирменной кепки, солнцезащитных очков в футляре и USB-накопителя, включающий также приспособление для разбивания стёкол. Двойные стёкла дверей, которые в обычных условиях обеспечивают лучшую шумоизоляцию, при ДТП или погружении в водоём могут стать серьёзным препятствием на пути к спасению находящихся в салоне людей. При помощи инструмента разбить стёкла для эвакуации будет проще, особенно хрупким девушкам.

Комфорта любому водителю добавит и популярная в Китае функция позиционирования кресла, называемая «нулевой гравитацией». Она позволяет во время стоянки распределить вес тела так, чтобы максимально расслабиться и даже вздремнуть. Обычно такая опция предусмотрена только для пассажирского кресла первого ряда, но в YU7 она появится и для водительского, но только в комплектации Max и для ограниченного количества базовых машин на начальном этапе продаж. Водителям также должен понравиться «небесный экран», растянувшийся узкой полоской у нижнего края ветрового стекла на передней панели. Изображение на него выводится при помощи трёх проекторов типа Mini LED.

Для прекрасной половины человечества в салоне YU7 предусмотрены и другие функции для удобства. Защищать пространство салона от солнечного света помогут не только электрохромная панорамная крыша, но и опциональные шторки. На этапе тестирования в области пассивной безопасности особое внимание уделялось защите пассажиров. Отсеков для хранения вещей в салоне кроссовера распределено 36 штук, а под центральным дисплеем даже можно разместить держатель для салфеток на магнитном креплении.

Детям в салоне кроссовера также будет приятно, и не только благодаря щадящим режимам работы климат-контроля и наличию двух дисплеев для пассажиров заднего ряда. Материалы салона YU7 прошли гигиенические испытания, и их безопасность для детей подтверждена сертификатами. Спинки задних сидений можно откидывать, чтобы они образовывали угол до 135 градусов с подушкой. Запас пространства в ногах также позволяет с комфортом размещать на заднем ряду сидений детские кресла.

Следить за оставленными в салоне животными поможет специальная камера, транслирующая изображение на смартфон владельца в разрешении 4K, а владельцам кошек предлагается за доплату фирменная переноска с повышенным уровнем комфорта для питомца. Примечательно, что и совместимость с устройствами Apple компания Xiaomi продумала, благодаря чему среди покупателей YU7 оказалось не менее 52 % пользователей устройств конкурирующей американской компании.

Компания также хвастается расчётным запасом хода в 835 км по циклу CLTC у моноприводной версии YU7. Независимые тесты уже выявили, что на практике в определённых условиях на машине можно проехать без подзарядки до 784 км. Основатель Xiaomi не стал скрывать проблему больших очередей на покупку YU7 и призвал самых нетерпеливых отдать предпочтение новым кроссоверам XPeng G7 или Li Auto i8 (Lixiang), а также старому проверенному Tesla Model Y.

Высокий спрос на внутреннем рынке Китая сейчас заставляет Xiaomi концентрироваться на удовлетворении потребностей местного рынка, поэтому активное расширение поставок продукции за пределы страны начнётся не ранее 2027 года, как отметил глава компании.