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Китайцы разлюбили иностранные смартфоны — их продажи упали на 9,7 % в мае

Казалось бы, свежая статистика Counterpoint Research была призвана убедить общественность, что после двух лет падения продажи iPhone на китайском рынке по итогам второго квартала выросли, пусть и на скромные 8 %. Государственная статистика гласит, что по итогам мая продажи смартфонов зарубежных марок сократились на 9,7 % в годовом сравнении.

Об этом сообщает Reuters с традиционной ссылкой на данные CAICT. В позапрошлом месяце на территории Китая было реализовано 4,54 млн смартфонов иностранных марок, что на 9,7 % меньше показателя аналогичного квартала прошлого года. Важно отметить, что выпускаемая на территории КНР продукция Apple в этой статистике тоже относится к иностранной. Эта американская компания является крупнейшим зарубежным поставщиком смартфонов на китайском рынке, хотя всю продукцию для местных потребителей выпускает непосредственно в Поднебесной.

Как уже отмечалось, для сохранения позиций на китайском рынке Apple в прошлом квартале пришлось пойти на предоставление скидок, улучшение условий выкупа у клиентов бывших в употреблении смартфонов при обмене на новые, а также протиснуться в участники программы государственного субсидирования, под которую в паре крупных городов страны теперь попадают базовые смартфоны семейства iPhone 16.

Всего по итогам мая на территории Китая было реализовано 23,72 млн смартфонов различного происхождения, что на 21,8 % меньше показателя аналогичного месяца прошлого года. Другими словами, рынок снижался в целом, и падение продаж продукции зарубежных марок оказалось даже менее заметным.

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Теги: китай, китайские производители, смартфоны, аналитика, статистика
китай, китайские производители, смартфоны, аналитика, статистика
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