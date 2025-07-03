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Apple наконец вернула расположение китайцев — продажи iPhone в Поднебесной выросли впервые за два года

Принято считать, что дела у Apple на китайском рынке смартфонов в последнее время идут не очень хорошо, и год назад она даже впервые вылетела из первой пятёрки местных игроков сегмента, но свежая статистика Counterpoint Research гласит, что по итогам второго квартала Apple продала в Китае на 8 % больше смартфонов, чем годом ранее.

Источник изображения: Apple

Источник изображения: Apple

Это первый случай роста объёмов реализации iPhone в Китае в годовом сравнении со второго квартала 2023 года. Следует отметить, что росту объёмов продаж предсказуемо способствовали предоставляемые компанией скидки на iPhone, коими она ранее традиционно не злоупотребляла. По меньшей мере, семейство iPhone 16 в мае предлагалось на китайском рынке с заметными скидками. Кроме того, Apple в официальных каналах продаж увеличила цену выкупа старых смартфонов при их обмене на новые, а ещё некоторые модели iPhone в двух крупных городах Китая попали под действие программы государственного субсидирования.

По оценкам аналитиков Counterpoint Research, скидки на iPhone для китайских покупателей очень удачно выпали на конец мая, поскольку в июне на китайских торговых площадках традиционно стартует большая распродажа. Возможно, прогресс Apple в реализации своих смартфонов на китайском рынке будет благоприятно оценен инвесторами, ибо акции компании с начала года снизились в цене на 15 % из-за проблем с внедрением функций искусственного интеллекта в фирменную экосистему, а также опасений инвесторов по поводу возможного влияния на бизнес Apple повышенных таможенных пошлин в США.

Сильным конкурентом Apple на китайском рынке смартфонов опять стала компания Huawei Technologies, которая в значительной степени оправилась от наложенных властями США в 2019 году санкций. По сути, именно Huawei во втором квартале занимала максимальную долю на китайском рынке смартфонов, а объёмы продаж её продукции выросли на 12 % год к году. Второе место заняла Vivo, а Apple оказалась на солидном по меркам последних лет третьем месте.

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Теги: apple, apple iphone, counterpoint research, китай, аналитика
apple, apple iphone, counterpoint research, китай, аналитика
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