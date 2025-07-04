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Раскрыты российские цены GeForce RTX 5050 — не такая уж бюджетная

В ассортименте российских онлайн‑магазинов стали появляться первые видеокарты GeForce RTX 5050. Пока что приобрести ни одну из новинок нельзя и точная дата старта продаж не раскрывается, но зато можно ознакомиться с ценами, которые традиционно выше рекомендованной.

Источник изображения: Nvidia

Источник изображения: Nvidia

На данный момент в каталоге магазина DNS представлены сразу пять моделей GeForce RTX 5050, и все с двухвентиляторными системами охлаждения. От Palit выставлены версии GeForce RTX 5050 Dual и Dual OC — вторая отличается заводским разгоном графического процессора до 2647 МГц.

Также магазин предлагает три варианта видеокарты в исполнении компании MSI: GeForce RTX 5050 Shadow 2X OC, Ventus 2X OC и Gaming OC. Между собой они отличаются оформлением и конструкцией систем охлаждения. Все модели обладают заводским разгоном GPU, а наибольший разгон у модели Gaming OC — 2632 МГц.

Что касается цен, то они начинаются с отметки в 27 999 рублей и достигают 30 999 рублей. Напомним, что рекомендованная цена GeForce RTX 5050 в США составляет $249 или примерно 19,6 тыс. рублей по курсу ЦБ. Заметим, что в другие крупные магазины пока не выставили товарные карточки для RTX 5050 — скорее всего это произойдёт уже на старте продаж, который ожидается позже в этом месяце.

Напомним, что в основе GeForce RTX 5050 используется графический процессор GB207-300 с 2560 ядрами CUDA, 20 RT-ядрами, 80 текстурными блоками и 80 тензорными ядрами. Базовая частота GPU составляет 2,31 ГГц, а эталонная Boost-частота — 2,57 ГГц. Карта оснащена 8 Гбайт памяти GDDR6 с пропускной способностью 320 Гбайт/с. Заявленное энергопотребление — 130 Вт.

GeForce RTX 5050 позиционируется как бюджетный вариант для игр в разрешении 1080p с поддержкой трассировки и DLSS 4. По заявлениям Nvidia, новинка примерно на 60 % производительнее, чем RTX 3050, а первые тесты показали, что RTX 5050 быстрее GeForce RTX 3060, но уступает по производительности GeForce RTX 4060 и Intel Arc B580.

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Теги: geforce rtx 5050, nvidia, blackwell, видеокарта
geforce rtx 5050, nvidia, blackwell, видеокарта
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