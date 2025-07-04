TSMC отложила строительство второго завода чипов в Японии ради расширения производства в США

Тайваньский производитель Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) решил отложить строительство второго завода в Японии поскольку выбрал в качестве приоритета расширение производственных мощностей в США в преддверии потенциального запуска пошлин администрацией Дональда Трампа (Donald Trump), сообщил ресурс The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Пересмотр графика работ является одним из примеров того, как агрессивная позиция президента США Дональда Трампа в торговле ведёт к увеличению инвестиций в США за счёт их союзников, пишет WSJ. Ресурс отметил, что крупные технологические компании также взяли на себя обязательство расширить производство ИИ-серверов в США, которые в настоящее время выпускаются в других странах, в частности, в Мексике и на Тайване.

Многие страны поддержали дополнительные инвестиции от TSMC, среди клиентов которой такие компании, как Apple и Nvidia, и рыночная капитализация которой составляет почти $1 трлн. США, Япония, Европа и родина TSMC — Тайвань — рассматривают полупроводниковую отрасль как стратегическую и помогают профинансировать расширение мощностей компании. Однако TSMC обеспокоена тем, что создаётся больше мощностей, чем может выдержать рынок, говорят аналитики. Поэтому компания выбрала в качестве приоритета обеспечение достаточных мощностей в США, где она в апреле начала строительство третьего завода, поскольку Трамп пригрозил ввести пошлины на импорт чипов.

В прошлом году TSMC сообщила о грядущем строительстве второго завода в Японии, в префектуре Кумамото, в рамках инвестиционного плана в размере $20 млрд, с более чем $8 млрд, выделенными ей правительством страны в качестве поддержки.

Генеральный директор TSMC Си-Си Вэй (C.C. Wei) сообщил в июне, что ожидает небольшую задержку с началом строительства второго завода из-за интенсивного автомобильного движения в этом регионе Японии. Источники допускают, что задержка может продлиться достаточно долго, и сказать, когда приступят к строительству, сейчас сложно.

Между тем представитель правительства Японии заявил, что, несмотря на задержку, сроки начала производства второго завода и запланированный объём никто не менял.