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TSMC отложила строительство второго завода чипов в Японии ради расширения производства в США

Тайваньский производитель Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) решил отложить строительство второго завода в Японии поскольку выбрал в качестве приоритета расширение производственных мощностей в США в преддверии потенциального запуска пошлин администрацией Дональда Трампа (Donald Trump), сообщил ресурс The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Источник изображения: TSMC

Источник изображения: TSMC

Пересмотр графика работ является одним из примеров того, как агрессивная позиция президента США Дональда Трампа в торговле ведёт к увеличению инвестиций в США за счёт их союзников, пишет WSJ. Ресурс отметил, что крупные технологические компании также взяли на себя обязательство расширить производство ИИ-серверов в США, которые в настоящее время выпускаются в других странах, в частности, в Мексике и на Тайване.

Многие страны поддержали дополнительные инвестиции от TSMC, среди клиентов которой такие компании, как Apple и Nvidia, и рыночная капитализация которой составляет почти $1 трлн. США, Япония, Европа и родина TSMC — Тайвань — рассматривают полупроводниковую отрасль как стратегическую и помогают профинансировать расширение мощностей компании. Однако TSMC обеспокоена тем, что создаётся больше мощностей, чем может выдержать рынок, говорят аналитики. Поэтому компания выбрала в качестве приоритета обеспечение достаточных мощностей в США, где она в апреле начала строительство третьего завода, поскольку Трамп пригрозил ввести пошлины на импорт чипов.

В прошлом году TSMC сообщила о грядущем строительстве второго завода в Японии, в префектуре Кумамото, в рамках инвестиционного плана в размере $20 млрд, с более чем $8 млрд, выделенными ей правительством страны в качестве поддержки.

Генеральный директор TSMC Си-Си Вэй (C.C. Wei) сообщил в июне, что ожидает небольшую задержку с началом строительства второго завода из-за интенсивного автомобильного движения в этом регионе Японии. Источники допускают, что задержка может продлиться достаточно долго, и сказать, когда приступят к строительству, сейчас сложно.

Между тем представитель правительства Японии заявил, что, несмотря на задержку, сроки начала производства второго завода и запланированный объём никто не менял.

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Теги: tsmc, производство микросхем, сша, япония, инвестиции
tsmc, производство микросхем, сша, япония, инвестиции
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