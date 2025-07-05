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В Китае набрали популярность «обманки» для автопилота Tesla, которые позволяют не держаться за руль

В своё время компания Tesla приложила немало усилий, чтобы заставить халатных водителей держаться за руль во время работы фирменной системы автопилота, которая технически ещё не готова отказаться от участия человека в процессе управления. В Китае получили распространение устройства, которые позволяют обмануть бортовые системы Tesla, позволяя водителю не держаться за руль.

Источник изображения: CarNewsChina

Источник изображения: CarNewsChina

Алгоритмы программного обеспечения Tesla постепенно были настроены таким образом, что не держащегося за руль водителя система постоянно уведомляла о необходимости сделать это надписями и звуками, и если сидящий за рулём человек их игнорировал, машина должна была замедлиться до полной остановки и включить аварийную сигнализацию, а в идеале ещё и прижаться к обочине. Уже тогда «умельцы» начали засовывать между спицами рулевого колеса различные предметы, которые создавали ассиметричное утяжеление для датчиков, контролирующих сопротивление его вращению. На первых порах удержание руля автоматика Tesla контролировала именно так, но злоупотребления дошли до того, что блогеры начали вешать на руль «обманку» и перебираться в едущей машине на заднее сидение. Ряд производителей автомобильных аксессуаров наладил было выпуск грузов для руля серийно, но их продажу в итоге запретили. Позже Tesla стала больше полагаться на видео с бортовой камеры, обращённой внутрь салона, контролируя позу и жесты водителя. В таких условиях обходиться только показаниями датчиков электроусилителя руля уже было не нужно, но этот канал контроля сохранил свою значимость.

Как отмечает издание NBD, на китайском рынке, где прогресс систем активной помощи водителю движется семимильными шагами, без особых проблем на популярных торговых площадках можно приобрести специальные электронные устройства, которые вводят в заблуждение систему Autopilot на электромобилях Tesla относительно удержания рулевого колеса водителем. Они представляют собой шлейфы с разъёмами и крохотной печатной платой, подключаемые в разрыв определённых кабелей под приборной панелью электромобиля Tesla. Установка такого устройства достаточно проста и не требует ни специальных навыков, ни сложного инструмента.

В итоге за $140 владелец электромобиля Tesla получает устройство, которое внушает бортовым системам мысль, что водитель постоянно держится за руль, хотя фактически он может этого не делать. Строго говоря, китайские законы пока не разрешают водителям длительное время не держаться за рулевое колесо, но подобные злоупотребления достаточно распространены. Tesla осуждает применение подобных устройств и лишает установивших их автовладельцев фирменной гарантии, а также предупреждает об опасных последствиях. Известен один случай, когда решившийся на такую модификацию владелец электромобиля Tesla в Китае за две недели дважды столкнулся с перебоями в работе бортовых систем, причём в последнем машина просто не смогла передвигаться. Когда её доставили в сервис, то за восстановление работоспособности сотрудники Tesla запросили $560.

Впрочем, для китайских владельцев электромобилей Tesla есть и хорошая новость. Недавно компания заявила, что начинает плановое распространение функции FSD на территории страны. Как и в случае с другими рынками, к которым относятся США, Канада, Мексика и Пуэрто-Рико, к названию FSD добавлено слово «Supervised», что подразумевает постоянный контроль за управлением со стороны человека.

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Теги: tesla, tesla autopilot, fsd, китай, обман
tesla, tesla autopilot, fsd, китай, обман
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