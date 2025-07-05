Высокие цены на DDR4 заставили некоторых производителей возобновить её выпуск

Все крупнейшие производители микросхем памяти уже объявили о своих намерениях свернуть выпуск DDR4 к концу текущего года, и даже стоящая особняком китайская CXMT не осталась в стороне от тенденции. Ожидание дефицита подтолкнуло цены на DDR4 к росту, и теперь некоторые производители готовы возобновить её выпуск.

Как поясняет Tom’s Hardware со ссылкой на ComputerBase.de, стоимость модулей DDR4 с конца апреля успела вырасти в два или три раза, в зависимости от конкретного предложения. Для небольших производителей это означает, что выпуск DDR4 снова стал привлекателен. Поскольку они не способны производить более дорогую HBM или даже DDR5, вопрос нехватки производственных мощностей для них не стоит так остро, как для лидеров рынка. Все эти обстоятельства позволяют небольшим компаниям возобновить выпуск DDR4 на выгодных для себя условиях.

Как отмечает источник, тайваньская Nanya поступила именно так. Она не выпускает LPDDR5 и производит DDR5 в ограниченных количествах, а изготовлением DDR4 занималась довольно активно, чтобы сразу бесповоротно с ним распрощаться. При этом цены на DDR4 приступили к снижению, так что всеобщий энтузиазм небольших производителей памяти в этой сфере может продержаться лишь ограниченное время. Впрочем, для потребителей тенденция в любом случае благоприятна — они смогут не просто получить память DDR4, но и сделать это на более выгодных условиях, чем ожидалось.