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С начала года технологические компании США сократили 94 000 человек — и всё это из-за ИИ

К середине 2025 года работу потеряли почти 94 000 сотрудников крупнейших технологических компаний в США. Теперь это не просто очередной раунд оптимизации и экономии средств — игроки начали трансформировать свой кадровый ресурс в соответствии с реалиями искусственного интеллекта, говорится в корпоративном блоге кадровой компании Final Round AI.

Источник изображений: Igor Omilaev / unsplash.com

Источник изображений: Igor Omilaev / unsplash.com

Некоторые должности исчезают, потому что эту работу теперь выполняет ИИ. Другие сокращаются, чтобы работодатель мог перенаправить ресурсы на разработку ИИ, инфраструктуру и исследования. Год начался с небольших сокращений: Microsoft рассталась с частью сотрудников в игровом подразделении и отделе продаж. В феврале Meta избавилась от «неэффективных» сотрудников, но увеличила наём в отделах, связанных с ИИ; ИИ стал причиной сокращений в Workday и Salesforce. 5 % работников в марте сократила CrowdStrike, объяснив меру развёртыванием ИИ; тогда же часть сотрудников отправила в отставку Block — аналитики считают, что одной из причин ИИ оказался и здесь.

В мае из-за ИИ сокращения провели снова Microsoft, а также IBM, Amazon и образовательная технологическая компания Chegg. В июне Google сократила численность отдела разработки ПО для умных телевизоров, но увеличила финансирования проектов Bard и Gemini; тогда же ИИ стал причиной увольнений в Canva, Bumble и ряда подразделений Disney, включая потоковую платформу Hulu. Июль уже ознаменовался очередной волной сокращений в Microsoft, то же в ближайшее время ожидается в TikTok.

Вызванные ИИ сокращения обычно связаны с тремя основными механизмами: ИИ заменяет работников, выполняющих повторяющиеся задачи; компании перераспределяют кадровый ресурс, чтобы выделить средства на развитие ИИ; наконец, ИИ позволяет людям делать больше с меньшими затратами. Определены и должности, ставшие наиболее рискованными в реалиях ИИ:

  1. чаще всего под сокращения попадают разработчики ПО;
  2. высокий риск увольнения у специалистов по кадрам;
  3. человек всё менее востребован в поддержке клиентов;
  4. люди всё реже занимаются созданием контента;
  5. ИИ вытесняет специалистов по анализу данных;
  6. компании также расстаются с управленцами среднего звена.

Ещё раз подчёркивается, что эта масштабная волна увольнений в технологических компаниях не связана с финансовым кризисом — та же Microsoft по итогам I квартала нарастила выручку на 13 % год к году до $70,1 млрд, но с начала года сократила уже 15 000 человек. Внедрение ИИ — это уже не побочный проект, а бизнес-стратегия, и возвращать роли сокращённых работников в компаниях не намерены.

Специалистам в технологической отрасли придётся самим решать, как адаптироваться к новым реалиям. Самый верный способ — развивать навыки, которые ИИ воспроизвести не сможет: стратегическое мышление, межличностное общение, принятие сложных решений, способность руководить командами из ИИ и людей. Важно научиться эффективно применять ИИ. Работники, которые усвоили эти тезисы и научились использовать новые навыки в своих интересах, с большей вероятностью останутся востребованными. Остаётся либо научиться работать с ИИ, либо смириться с тем, что он вытеснит человека.

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Теги: ии, увольнения, сокращения
ии, увольнения, сокращения
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