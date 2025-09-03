Отменённый перезапуск Perfect Dark могла спасти Take-Two, но переговоры с Xbox сорвались

Научно-фантастический шутер Perfect Dark от студии The Initiative, ставший жертвой июльской волны увольнений Microsoft, едва не получил путёвку в жизнь благодаря сторонней компании.

По данным репортёра Bloomberg Джейсона Шрайера (Jason Schreier), после отмены Perfect Dark руководство The Initiative и участвовавшей в разработке Crystal Dynamics (принадлежит холдингу Embracer Group) занялось поиском издателя для игры.

За два месяца The Initiative и Crystal Dynamics вышли на связь с несколькими потенциальными партнёрами, но наиболее близко к сделке подошли переговоры с Take-Two Interactive, владельцем 2K и Rockstar Games.

Take-Two Interactive была заинтересована в выкупе Perfect Dark у Xbox (именно ей принадлежат права на франшизу), финансировании и последующем выпуске игры, однако переговоры сорвались.

Как передают информаторы Шрайера, стороны не смогли договориться о том, кто будет владельцем Perfect Dark в долгосрочной перспективе. Представители Embracer, Xbox и Take-Two отказались от комментариев.

В результате срыва переговоров и окончательного прощания с Perfect Dark на прошлой неделе Crystal Dynamics сообщила, что вынуждена уволить часть сотрудников. Тогда студия причины сокращений не раскрыла, но теперь они стали ясны.

Perfect Dark была анонсирована в 2020 году и позиционировалась как перезапуск франшизы. Игра создавалась для PC, Xbox Series X и S силами The Initiative и Crystal Dynamics (присоединилась к разработке в 2021-м).