Суд разрешил Google дальше платить Apple миллиарды за установку её поиска в Safari по умолчанию

Согласно решению окружного суда США, объявленному во вторник, Google сможет и дальше заключать сделки с Apple и другими компаниями с целью использования ими её поисковой системы и других решений по умолчанию в их устройствах или продуктах, пишет The Verge.

«Google не будет запрещено выплачивать средства или предлагать иное вознаграждение партнёрам по дистрибуции за предварительную загрузку или размещение Google Search, Chrome или продуктов GenAI», — указал в постановлении судья окружного суда по округу Колумбия Амит Мехта (Amit Mehta). «Прекращение выплат от Google почти наверняка нанесёт существенный, а в некоторых случаях и непоправимый ущерб партнёрам по дистрибуции, связанным рынкам и потребителям, что говорит против широкого запрета на платежи», — отметил он в решении в рамках судебного разбирательства по антимонопольному иску Министерства юстиции США к Google.

В ходе слушаний финансовый директор Mozilla заявил, что браузер Firefox будет обречён без сделки с Google. Напомним, что за использование поисковой системы Google по умолчанию в браузере Safari на устройствах Apple ею было выплачено производителю «яблочных» устройств только в 2022 году более $20 млрд.

Согласно постановлению окружного суда, Google также не обязана показывать так называемый экран выбора в своих продуктах. Это постановление было принято в рамках более широкого судебного решения, согласно которому у Google нет необходимости делить бизнес и продавать браузер Chrome или платформу Android, чего добивается Министерство юстиции США. Вместе с тем Google теперь придётся делиться с конкурентами некоторыми поисковыми данными, что также было в перечне требований Минюста США и коалиции штатов.

В прошлом году судья Мехта вынес постановление, согласно которому Google признана виновной в незаконной монополизации рынка поисковых систем, и нынешнее решение было принято после судебного разбирательства по вопросу применения средств правовой защиты.