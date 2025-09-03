Сегодня 04 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software ПО для мобильных устройств Суд разрешил Google дальше платить Apple...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Суд разрешил Google дальше платить Apple миллиарды за установку её поиска в Safari по умолчанию

Согласно решению окружного суда США, объявленному во вторник, Google сможет и дальше заключать сделки с Apple и другими компаниями с целью использования ими её поисковой системы и других решений по умолчанию в их устройствах или продуктах, пишет The Verge.

Источник изображения: Firmbee.com/unsplash.com

Источник изображения: Firmbee.com/unsplash.com

«Google не будет запрещено выплачивать средства или предлагать иное вознаграждение партнёрам по дистрибуции за предварительную загрузку или размещение Google Search, Chrome или продуктов GenAI», — указал в постановлении судья окружного суда по округу Колумбия Амит Мехта (Amit Mehta). «Прекращение выплат от Google почти наверняка нанесёт существенный, а в некоторых случаях и непоправимый ущерб партнёрам по дистрибуции, связанным рынкам и потребителям, что говорит против широкого запрета на платежи», — отметил он в решении в рамках судебного разбирательства по антимонопольному иску Министерства юстиции США к Google.

В ходе слушаний финансовый директор Mozilla заявил, что браузер Firefox будет обречён без сделки с Google. Напомним, что за использование поисковой системы Google по умолчанию в браузере Safari на устройствах Apple ею было выплачено производителю «яблочных» устройств только в 2022 году более $20 млрд.

Согласно постановлению окружного суда, Google также не обязана показывать так называемый экран выбора в своих продуктах. Это постановление было принято в рамках более широкого судебного решения, согласно которому у Google нет необходимости делить бизнес и продавать браузер Chrome или платформу Android, чего добивается Министерство юстиции США. Вместе с тем Google теперь придётся делиться с конкурентами некоторыми поисковыми данными, что также было в перечне требований Минюста США и коалиции штатов.

В прошлом году судья Мехта вынес постановление, согласно которому Google признана виновной в незаконной монополизации рынка поисковых систем, и нынешнее решение было принято после судебного разбирательства по вопросу применения средств правовой защиты.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Акции Google резко подорожали после того, как компания увернулась от принудительной продажи Chrome
Европа передумала штрафовать Google за монополизм, чтобы не вызвать гнев Трампа
Покупателей iPhone в России теперь просят подписать отказ от претензий из-за отсутствия RuStore
7 из 10 человек теперь заходят в интернет через Google Chrome — Edge и Safari сильно отстают
В Китае заработал закон о повсеместной маркировке сгенерированного ИИ контента
«Мечта, ставшая реальностью»: Activision и Paramount превратят Call of Duty в незабываемый фильм для старых и новых фанатов
Теги: google, apple, судебные разбирательства, антимонопольный
google, apple, судебные разбирательства, антимонопольный
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Hollow Knight: Silksong уже исправляет ошибки оригинальной игры — горячо ожидаемая метроидвания получит поддержку ультрашироких мониторов
Hollow Knight: Silksong вышла и сломала Steam — в российском сегменте игра стоит всего 710 рублей
iPhone 17 Pro Max показался на видео из производственного цеха
Microsoft и Cloudflare хотят заново изобрести интернет и оставить Google не у дел
Dreame представила концептуальный робот-пылесос Cyber X с гусеничной платформой
Исследование Gartner: к 2027 году почти все компании перейдут на виртуальные рабочие столы 22 мин.
Переход с Windows 10 на Windows 11 может затянуться на весь 2026 год — половина современных ПК так и работает на старой ОС 54 мин.
У DNS-сервиса 1.1.1.1 обнаружились три неправильно выданных сертификата — они поставили под угрозу весь интернет 2 ч.
Google запустила ИИ-клавиатуру Gboard для всех пользователей Android 2 ч.
RuStore и АКИ создадут экосистему для развития мобильных игр и «появления новых российских хитов на мировом рынке» 5 ч.
Релиз «Альт Рабочая станция» 11.1: шифрование по ГОСТ, расширенная поддержка видеокарт Nvidia, приложения собственной разработки 5 ч.
«Уже лучшая игра 2026 года для меня»: журналисты показали сражение с боссом в Nioh 3, и фанаты в восторге 6 ч.
Франция оштрафовала Google на €325 миллионов за нарушение требований по защите потребителей 6 ч.
Функция Projects в ChatGPT стала доступна бесплатным пользователям 7 ч.
Как шахматы, но быстрее: соавтор Nuclear Throne анонсировал странную пошаговую стратегию Australia Did It 7 ч.
Baseus представила флагманские беспроводные наушники Inspire, разработанные совместно с Bose 34 мин.
Выпуск первой СЖО от Noctua перенесён на II квартал 2026 года 45 мин.
Китай ввёл антидемпинговые пошлины до 78,2 % на оптоволокно из США 58 мин.
AWS инвестирует $4,4 млрд в новозеландские облачные ЦОД 2 ч.
Huawei выпустила компактный 8,8-дюймовый планшет MatePad Mini с очень ярким OLED-экраном и ценой от $546 3 ч.
Электрический кроссовер Porsche Cayenne получит функцию беспроводной зарядки 3 ч.
Dreame представила роботы-пылесосы Aqua10 Ultra Track с технологиями Nvidia и Matrix10 Ultra с автозаменой моющих насадок 4 ч.
Представлен рукастый робот-пылесос Dreame Cyber10 Ultra для очистки труднодоступных мест 4 ч.
ICL организовала производство модульных ЦОД DataCube 4 ч.
Google бросила вызов NVIDIA, предложив малым облачным провайдерам собственные ИИ-ускорители TPU 4 ч.