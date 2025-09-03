Intel потратила больше других чипмейкеров на исследования, но ей это не особо помогло

Канадская компания TechInsights, как сообщают южнокорейские СМИ, опубликовала рейтинг двадцати крупнейших поставщиков полупроводниковой продукции с точки зрения динамики расходов на исследования и разработки. Samsung с приростом 71,3 % по итогам прошлого года заняла третье место и стала рекордсменом по темпам роста расходов. Больше всех потратила Intel, но пока что это не помогло преодолеть кризис.

Потраченные на профильные нужды в прошлом году $9,5 млрд подняли Samsung Electronics с седьмого места на третье. Два других участника первой тройки интересны каждый по-своему. На первом месте оказалась Intel, которая на исследования и разработки потратила $16,55 млрд, но рост профильных расходов составил всего 3,1 %. Финансовый результат при этом оказался неутешительным — прошлый год компания завершила с убытками в размере $18,8 млрд.

На втором месте расположилась Nvidia с $12,5 млрд расходов на НИОКР, что соответствует росту на 47 %. Не исключено, что по итогам текущего года Nvidia выйдет на первую позицию, учитывая влияние бума ИИ на её бизнес и тяжёлое положение Intel. Последняя была вынуждена направить на исследования 33,6 % своей выручки в прошлом году, тогда как для Nvidia эта пропорция ограничилась 10,8 %. Причём Nvidia вполне может увеличить её в текущем году без особых усилий: компания движется в этом направлении уже четыре года подряд.

TSMC, которая остаётся крупнейшим контрактным производителем чипов в мире, довольствовалась седьмым местом и суммой $6,36 млрд. Однако в своём сегменте она является рекордсменом, поскольку единственная ежегодно направляет на исследования и разработки более $1 млрд. Первую десятку уже второй раз подряд замыкает SK hynix, которая в прошлом году нарастила расходы на НИОКР на 32,7 % до $3,33 млрд.

В общей сложности двадцать крупнейших компаний полупроводниковой отрасли потратили на исследования в прошлом году $96,68 млрд, что на 17 % больше показателей 2023 года. Примечательно, что эта сумма составила 96 % всех профильных расходов отрасли. Из двадцати крупнейших её представителей 15 увеличили расходы на НИОКР, а оставшиеся пять — сократили.