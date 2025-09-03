Сегодня 04 сентября 2025
Intel потратила больше других чипмейкеров на исследования, но ей это не особо помогло

Канадская компания TechInsights, как сообщают южнокорейские СМИ, опубликовала рейтинг двадцати крупнейших поставщиков полупроводниковой продукции с точки зрения динамики расходов на исследования и разработки. Samsung с приростом 71,3 % по итогам прошлого года заняла третье место и стала рекордсменом по темпам роста расходов. Больше всех потратила Intel, но пока что это не помогло преодолеть кризис.

Источник изображения: Samsung Electronics

Источник изображения: Samsung Electronics

Потраченные на профильные нужды в прошлом году $9,5 млрд подняли Samsung Electronics с седьмого места на третье. Два других участника первой тройки интересны каждый по-своему. На первом месте оказалась Intel, которая на исследования и разработки потратила $16,55 млрд, но рост профильных расходов составил всего 3,1 %. Финансовый результат при этом оказался неутешительным — прошлый год компания завершила с убытками в размере $18,8 млрд.

На втором месте расположилась Nvidia с $12,5 млрд расходов на НИОКР, что соответствует росту на 47 %. Не исключено, что по итогам текущего года Nvidia выйдет на первую позицию, учитывая влияние бума ИИ на её бизнес и тяжёлое положение Intel. Последняя была вынуждена направить на исследования 33,6 % своей выручки в прошлом году, тогда как для Nvidia эта пропорция ограничилась 10,8 %. Причём Nvidia вполне может увеличить её в текущем году без особых усилий: компания движется в этом направлении уже четыре года подряд.

TSMC, которая остаётся крупнейшим контрактным производителем чипов в мире, довольствовалась седьмым местом и суммой $6,36 млрд. Однако в своём сегменте она является рекордсменом, поскольку единственная ежегодно направляет на исследования и разработки более $1 млрд. Первую десятку уже второй раз подряд замыкает SK hynix, которая в прошлом году нарастила расходы на НИОКР на 32,7 % до $3,33 млрд.

В общей сложности двадцать крупнейших компаний полупроводниковой отрасли потратили на исследования в прошлом году $96,68 млрд, что на 17 % больше показателей 2023 года. Примечательно, что эта сумма составила 96 % всех профильных расходов отрасли. Из двадцати крупнейших её представителей 15 увеличили расходы на НИОКР, а оставшиеся пять — сократили.

Источники:

Теги: intel, samsung, ниокр, финансы, аналитика
