Конкуренты Google негодуют из-за того, что суд разрешил ей сохранить Chrome

Американский суд, рассматривающий антимонопольный иск против Google, обязал компанию делиться частью поисковых данных с конкурентами, но не потребовал выделения Chrome в отдельную компанию и разрешил сохранять предустановку поиска в Safari. Это очень не понравилось конкурентам Google, добавляет The Verge.

Решение суда уже подверглось критике со стороны разработчиков других поисковиков, а также некоторых политиков. С их точки зрения, этого недостаточно для восстановления нормальной конкуренции в отрасли. «Google и дальше сможет сдерживать своих конкурентов, в том числе в ИИ-поиске, с помощью своего монопольного положения, и потребители и дальше будут страдать», — посетовал гендиректор DuckDuckGo Гэйбриэл Вейнберг (Gabriel Weinberg).

Ранее в прошлом году судья Амит Мехта (Amit Mehta) признал Google монополистом на рынках поиска и онлайн-рекламы. Однако в итоговом решении, опубликованном 2 сентября 2025 года, судья решил воздержаться от радикальных мер, которые предлагал американский минюст, включая принудительное выделение Chrome и Android в отдельные бизнесы. Судья ограничился требованием к Google предоставить доступ к части поисковых запросов и другим данным ряду конкурентов.

Сенатор Эми Клобушар (Amy Klobuchar) заявила, что недостаточность этих судебных мер показывает, что в ситуацию пришло время вмешаться законодателям: «Вот почему мы должны принять мой двухпартийный законопроект American Innovation and Choice Online Act, чтобы остановить доминирующие платформы, такие как Google, от несправедливого навязывания собственных продуктов, что вредит потребителям и предпринимателям, а также тормозит инновации». Она добавила, что действия Google вредят открытому и свободному интернету.

Правда, некоторые представители отрасли поддержали сторону Google. Президент Ассоциации компьютерной и коммуникационной индустрии Мэтт Шруэрс (Matt Schruers) отметил, что суд правильно сделал, отказав минюсту в принудительном разделении активов Google, что повредило бы конкуренции и потребителям.

В самой Google планируют обжаловать первоначальное решение суда от 5 августа 2024 года, в котором компания признаётся незаконным монополистом. Сейчас эксперты считают, что будущее Google, рынка поиска и онлайн-рекламы в целом будет во многом зависеть от действий американских законодателей.

Аналогичный судебный процесс с участием Google сейчас проходит и в Европе.