Tesla представила четвёртый «Генеральный план», но так и не разобралась с предыдущими

Официальный аккаунт Tesla в соцсети X опубликовал четвёртую часть «Генерального плана» (Master Plan Part IV), в котором компания утверждает намерение начать повсеместное развёртывание человекоподобных роботов и говорит о развитии возобновляемой энергетики. Сложность в том, что конкретика в документе отсутствует.

Источник изображений: x.com/Tesla

Источник изображений: x.com/Tesla

На явный недостаток конкретики обратил внимание даже основатель и глава компании Илон Маск (Elon Musk) — он признал, что критика в этом отношении справедлива и пообещал, что компания добавит подробностей. Некоторые формулировки представляются сомнительными, хотя и верными по сути, например: «Отличительная особенность меритократии — создание возможностей, при которых каждый может использовать свои навыки для достижения каких бы то ни было целей».

На деле, отмечает TechCrunch, компания до сих пор не достигла целей, заложенных во втором (2016 год) и третьем (2023 год) «Генеральных планах». Второй «Генеральный план» предполагал огромные перемены, но указывались конкретные цели. Tesla брала на себя обязательство «создать комплексное решение в виде элегантной солнечной крыши со встроенным аккумулятором, которое просто работает» и «вывести его на мировой рынок». У компании действительно есть такая система, но её многократно перепроектировали, и она не стала популярной ни в США, ни по всему миру.

В том же документе Tesla обещала вывести на рынок компактный кроссовер, тягач, пикап и электрический автобус. Компания действительно начала продавать Model Y — электромобиль стал чрезвычайно популярным; тягач Tesla Semi всё ещё находится в разработке; Cybertruck так и не вышел на ожидавшиеся показатели продаж; автобуса в её ассортименте ещё нет. Tesla также намеревалась разработать полноценный автопилот и сформировать сеть роботакси, к которой владельцы машин могли бы их при желании подключать или быстро отключать от неё. Полноценной системы автопилота у Tesla, как и у любого другого автопроизводителя, ещё нет, а служба роботакси компании была запущена лишь недавно и с большими ограничениями.

В третьем «Генеральном плане» Tesla хотела подать яркий пример и убедить мир в том, что можно сформировать «зелёную» экономику. Компания расписала документ в подробностях на 41 странице, но и многого из этого плана не достигла до сих пор. В последние несколько лет Маск пытается переосмыслить основы Tesla, развивая направления искусственного интеллекта и робототехники, но подавляющая часть выручки по-прежнему поступает от производства электромобилей. Вера инвесторов в эти перспективы способна спровоцировать рост акций компании, поэтому ей выгодно заниматься новыми проектами. Так что и четвёртый «Генеральный план», возможно, должен оставаться слишком оптимистическим.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
tesla, робот, экология
Soft
Hard
