Tesla рассказала, кто покупает её автопилот — наибольшей популярностью FSD пользуется у владельцев дорогих моделей

До сих пор о степени популярности комплекса FSD, который в идеале должен позволить электромобилям Tesla передвигаться по дорогам без вмешательства водителя, обывателям приходилось судить по данным из косвенных источников. Сама Tesla лишь недавно раскрыла статистику покупок FSD своими клиентами, и она сильно зависит от ценовой категории самих электромобилей.

Источник изображения: Tesla

Источник изображения: Tesla

Так выступая в популярном американском шоу Leno’s Garage, вице-президент по разработке транспортных средств Ларс Морави (Lars Moravy) подчеркнул, что популярность FSD среди покупателей электромобилей Tesla в последнее время заметно повысилась. Ранее она буквально измерялась единицами процентов, но теперь превышает 10 % для самых популярных моделей типа Model Y, а в случае с наиболее дорогими Model S и Model X вообще превышает 50 или 60 %. Другими словами, примерно половина покупателей флагманских моделей Tesla приобретает и комплекс FSD, стоимость которого достигает $8 000, хотя ещё год назад достигала $12 000. Получить временный доступ к FSD можно и через подписку, выплачивая ежемесячно по $99.

Более высокая популярность FSD среди покупателей дорогих моделей Tesla вполне объяснима, ведь указанные расходы для них более приемлемы по сравнению с теми, кто старается максимально сэкономить при покупке более доступных Model 3 и Model Y. Впрочем, в общей массе продаж Model S и Model X сейчас составляют единицы процентов, поэтому с точки зрения выручки от FSD большой кассы не делают. При этом следует признать, что в целом популярность FSD среди покупателей всех моделей Tesla в последнее время повысилась. Кстати, некоторые опросы общественного мнения среди американцев недавно выявили, что FSD способен чаще отталкивать людей от покупки продукции Tesla, чем привлекать.

Источник:

Теги: tesla, tesla model s, tesla model x, электромобиль, автопилот
