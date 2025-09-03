Cloudflare отразила самую мощную в истории DDoS-атаку — 11,5 Тбит/с в пике

Крупнейший поставщик сетевых инфраструктурных сервисов, компания Cloudflare отразила крупнейшую в истории DDoS-атаку, достигшую пикового значения 11,5 Тбит/с, которая продолжалась 35 секунд. Первоначально источником атаки считались серверы Google Cloud, однако впоследствии выяснилось, что трафик исходил от комбинации IoT-устройств и облачных провайдеров. Зафиксированная DDoS-атака демонстрирует качественную эволюцию киберугроз.

Гиперобъёмные DDoS-атаки представляют критическую угрозу для цифровой инфраструктуры. Злоумышленники подавляют цель массивными объёмами данных. Такой натиск потребляет всю доступную пропускную способность канала связи жертвы. Одновременно происходит исчерпание системных ресурсов серверов. Результат предсказуем: легитимные пользователи полностью теряют доступ к атакуемым серверам и онлайн-сервисам.

«Системы защиты Cloudflare работают в усиленном режиме. За последние несколько недель мы самостоятельно заблокировали сотни гиперобъёмных DDoS-атак, максимальная из которых достигла пиковых значений 5,1 млрд пакетов в секунду и 11,5 Тбит/с», — сообщила компания в соцсети X.

Первоначально Cloudflare указывала, что историческая UDP-флуд-атака длительностью 35 секунд преимущественно исходила от серверов Google Cloud. Однако позже компания выяснила, что атака на самом деле исходила от нескольких поставщиков IoT и облачных услуг.

«Наша система защиты обнаружила атаку, и мы следовали надлежащему протоколу уведомления клиентов и реагирования. Первоначальные сообщения о том, что большая часть трафика исходила из Google Cloud, не соответствуют действительности», — сообщил представитель Google Cloud.

Новый антирекорд был установлен всего через два месяца после того, как в июне компания отразила DDoS-атаку мощностью 7,3 Тбит/с против неназванного хостинг-провайдера. Предыдущий рекорд составлял 3,8 Тбит/с и 2 млрд пакетов в секунду — эту атаку Cloudflare нейтрализовала в октябре прошлого года.

Microsoft также сталкивалась с масштабными атаками подобного типа. В январе 2022 года корпорация нейтрализовала гиперобъёмную DDoS-атаку мощностью 3,47 Тбит/с против одного из азиатских клиентов Azure. Другая подобная DDoS-атака нарушила работу нескольких сервисов Microsoft 365 и Azure по всему миру в июле прошлого года.

В апреле Cloudflare сообщила в своём отчёте о DDoS-атаках за I квартал 2025 года, что в 2024 году она отразила рекордное количество DDoS-атак, которые выросли на 198 % по сравнению с предыдущим кварталом и на 358 % по сравнению с предыдущим годом. Cloudflare нейтрализовала в общей сложности 21,3 млн DDoS-атак, направленных против её клиентов в течение прошлого года.

Параллельно собственная сетевая инфраструктура Cloudflare подверглась 6,6 млн атак в рамках 18-дневной мультивекторной хакерской DDoS-кампании, которая характеризовалась применением SYN-флуд-атак, DDoS-атак с использованием ботнета Mirai, а также SSDP-атак с усилением и других методов. Наиболее критический рост зафиксирован в сегменте сетевых атак, которые также продемонстрировали резкий рост с начала 2025 года, достигнув 509 % в годовом исчислении.