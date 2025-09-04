Буквально одно слово в решении суда спасло сделку Apple и Google на $20 млрд в год

Больше года идут споры по поводу возможного судебного запрета на заключение сделки между Google и Apple, в рамках которой IT-гигант ежегодно платит производителю iPhone миллиарды долларов за использование фирменного поисковика компании по умолчанию в браузере Safari. Оказалось, что доход Apple в $20 млрд в год может зависеть всего от одного слова.

Чуть более года назад суд вынес предельно ясное решение: сделка между компаниями, в рамках которой поисковик Google является эксклюзивным для устройств Apple, нарушает антимонопольное законодательство. Суд установил, что Google добилась почти монопольного положения в сфере интернет-поиска и что её ежегодные выплаты Apple более $20 млрд являются незаконными действиями, направленными на сохранение доминирующей позиции на рынке.

В рамках этого разбирательства Apple не обвинялась в каких-либо нарушениях, но казалось вероятным, что компания потеряет возможность получать ежегодные многомиллиардные платежи от Google, а значит, её доход от услуг существенно снизится. Ситуация прояснилась лишь на этой неделе, когда суд завершил рассмотрение антимонопольного дела против Google.

Несмотря на прогнозы экспертов, суд не стал напрямую запрещать Google платить Apple за то, чтобы её поисковик использовался по умолчанию в Safari. Вместо этого суд постановил, что Google не имеет права платить Apple за исключительное право быть поисковой системой на устройствах компании. Одно это слово — «исключительное» — означает, что Google может продолжать платить Apple за право быть поисковиком на iPhone, iPad и Mac.

Ещё одним фактором, повлиявшим на решение суда, стала тенденция к росту популярности генеративных ИИ-алгоритмов в качестве замены поисковым системам. Как бы опрометчиво это ни звучало, но судья отметил, что это фактически ослабляет важность поисковых систем внутри единой экосистемы поиска.

Подводя итог, можно сказать, что решение суда по делу Google не должно существенно повлиять на сделку с Apple. Вопрос в готовности Google платить такую же сумму каждый год за то, чтобы её поисковик оставался в Safari, но не был эксклюзивным. Не исключено, что на практике Apple не станет заключать сделки с другими разработчиками поисковиков, поэтому Google, вероятно, продолжит выплачивать примерно ту же сумму. В любом случае выплаты увеличиваются из года в год, поэтому любое сокращение быстро компенсируется за счёт их ежегодного роста. Скорее всего, решение суда по делу Google устраивает обе компании.