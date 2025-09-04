Сегодня 04 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Новости сети Буквально одно слово в решении суда спас...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Буквально одно слово в решении суда спасло сделку Apple и Google на $20 млрд в год

Больше года идут споры по поводу возможного судебного запрета на заключение сделки между Google и Apple, в рамках которой IT-гигант ежегодно платит производителю iPhone миллиарды долларов за использование фирменного поисковика компании по умолчанию в браузере Safari. Оказалось, что доход Apple в $20 млрд в год может зависеть всего от одного слова.

Источник изображения: Tingey Injury Law Firm / Unsplash

Источник изображения: Tingey Injury Law Firm / Unsplash

Чуть более года назад суд вынес предельно ясное решение: сделка между компаниями, в рамках которой поисковик Google является эксклюзивным для устройств Apple, нарушает антимонопольное законодательство. Суд установил, что Google добилась почти монопольного положения в сфере интернет-поиска и что её ежегодные выплаты Apple более $20 млрд являются незаконными действиями, направленными на сохранение доминирующей позиции на рынке.

В рамках этого разбирательства Apple не обвинялась в каких-либо нарушениях, но казалось вероятным, что компания потеряет возможность получать ежегодные многомиллиардные платежи от Google, а значит, её доход от услуг существенно снизится. Ситуация прояснилась лишь на этой неделе, когда суд завершил рассмотрение антимонопольного дела против Google.

Несмотря на прогнозы экспертов, суд не стал напрямую запрещать Google платить Apple за то, чтобы её поисковик использовался по умолчанию в Safari. Вместо этого суд постановил, что Google не имеет права платить Apple за исключительное право быть поисковой системой на устройствах компании. Одно это слово — «исключительное» — означает, что Google может продолжать платить Apple за право быть поисковиком на iPhone, iPad и Mac.

Ещё одним фактором, повлиявшим на решение суда, стала тенденция к росту популярности генеративных ИИ-алгоритмов в качестве замены поисковым системам. Как бы опрометчиво это ни звучало, но судья отметил, что это фактически ослабляет важность поисковых систем внутри единой экосистемы поиска.

Подводя итог, можно сказать, что решение суда по делу Google не должно существенно повлиять на сделку с Apple. Вопрос в готовности Google платить такую же сумму каждый год за то, чтобы её поисковик оставался в Safari, но не был эксклюзивным. Не исключено, что на практике Apple не станет заключать сделки с другими разработчиками поисковиков, поэтому Google, вероятно, продолжит выплачивать примерно ту же сумму. В любом случае выплаты увеличиваются из года в год, поэтому любое сокращение быстро компенсируется за счёт их ежегодного роста. Скорее всего, решение суда по делу Google устраивает обе компании.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Произошёл серьёзный сбой в работе сервисов Google
Браузер Chrome обновился до 140-й версии — закрыты шесть уязвимостей, включая критическую
Акции Google резко подорожали после того, как компания увернулась от принудительной продажи Chrome
Конкуренты Google негодуют из-за того, что суд разрешил ей сохранить Chrome
Россиянам перекроют доступ к Spotify Premium — сервис ужесточает правила
ЕС продолжит строго регулировать технологическую отрасль, несмотря на угрозы Трампа
Теги: google, apple, поисковые системы, судебное разбирательство
google, apple, поисковые системы, судебное разбирательство
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Hollow Knight: Silksong уже исправляет ошибки оригинальной игры — горячо ожидаемая метроидвания получит поддержку ультрашироких мониторов
Hollow Knight: Silksong вышла и сломала Steam — в российском сегменте игра стоит всего 710 рублей
iPhone 17 Pro Max показался на видео из производственного цеха
Microsoft и Cloudflare хотят заново изобрести интернет и оставить Google не у дел
Dreame представила концептуальный робот-пылесос Cyber X с гусеничной платформой
Исследование Gartner: к 2027 году почти все компании перейдут на виртуальные рабочие столы 22 мин.
Переход с Windows 10 на Windows 11 может затянуться на весь 2026 год — половина современных ПК так и работает на старой ОС 54 мин.
У DNS-сервиса 1.1.1.1 обнаружились три неправильно выданных сертификата — они поставили под угрозу весь интернет 2 ч.
Google запустила ИИ-клавиатуру Gboard для всех пользователей Android 2 ч.
RuStore и АКИ создадут экосистему для развития мобильных игр и «появления новых российских хитов на мировом рынке» 5 ч.
Релиз «Альт Рабочая станция» 11.1: шифрование по ГОСТ, расширенная поддержка видеокарт Nvidia, приложения собственной разработки 5 ч.
«Уже лучшая игра 2026 года для меня»: журналисты показали сражение с боссом в Nioh 3, и фанаты в восторге 6 ч.
Франция оштрафовала Google на €325 миллионов за нарушение требований по защите потребителей 6 ч.
Функция Projects в ChatGPT стала доступна бесплатным пользователям 7 ч.
Как шахматы, но быстрее: соавтор Nuclear Throne анонсировал странную пошаговую стратегию Australia Did It 7 ч.
Baseus представила флагманские беспроводные наушники Inspire, разработанные совместно с Bose 34 мин.
Выпуск первой СЖО от Noctua перенесён на II квартал 2026 года 45 мин.
Китай ввёл антидемпинговые пошлины до 78,2 % на оптоволокно из США 58 мин.
AWS инвестирует $4,4 млрд в новозеландские облачные ЦОД 2 ч.
Huawei выпустила компактный 8,8-дюймовый планшет MatePad Mini с очень ярким OLED-экраном и ценой от $546 3 ч.
Электрический кроссовер Porsche Cayenne получит функцию беспроводной зарядки 3 ч.
Dreame представила роботы-пылесосы Aqua10 Ultra Track с технологиями Nvidia и Matrix10 Ultra с автозаменой моющих насадок 4 ч.
Представлен рукастый робот-пылесос Dreame Cyber10 Ultra для очистки труднодоступных мест 4 ч.
ICL организовала производство модульных ЦОД DataCube 4 ч.
Google бросила вызов NVIDIA, предложив малым облачным провайдерам собственные ИИ-ускорители TPU 4 ч.