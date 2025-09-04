BYD подтвердила спад на рынке электромобилей, урезав годовой план продаж на 16 %

В последнее время принято чаще всего говорить о проблемах со сбытом продукции у компании Tesla, но в действительности и другой крупный игрок рынка в лице китайской BYD чувствует себя не так благополучно. План продаж на текущий год эта компания негласно решила снизить с 5,5 до 4,6 млн машин, в это количество входят как гибриды, так и электромобили.

Хотя новый уровень и оказывается ниже ожиданий аналитиков, по сравнению с итогом предыдущего года он всё равно будет соответствовать росту на 7 %, но это будет минимальный показатель с 2020 года. За первые восемь месяцев этого года предыдущий план продаж BYD выполнила лишь на 52 %, и чтобы продать 5,5 млн по итогам всего года, она должна реализовывать в оставшееся до конца года время по 660 000 машин ежемесячно. С января по август объёмы продаж успели вырасти на 23 % год к году. Примечательно, что в первом полугодии 36,5 % объёмов реализации BYD составляла экспортная продукция. Для китайского автопроизводителя это достаточно высокий показатель.

По итогам текущего года BYD собирается отправить на экспорт за пределы Китая почти 1 млн автомобилей. Компания располагает производственными площадками в Узбекистане и Таиланде, а также рассматривает возможность их строительства в Турции, Венгрии и Бразилии.

Массовые модели стоимостью менее $21 000, которые формируют основу продаж BYD, по итогам июля просели в количествах на 9,6 % год к году. При этом конкурирующая Geely смогла в этом ценовом диапазоне нарастить продажи на 90 %. Данная компания также увеличила годовой план продаж с 2,71 до 3 млн машин, так что не все автопроизводители в Китае переживают трудности со сбытом продукции. В случае с BYD по итогам августа объёмы выпуска электромобилей и гибридов сокращались второй месяц подряд, чего не наблюдалось с 2020 года.