Сегодня 04 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости автомобили, мотоциклы, транспортные сред... BYD подтвердила спад на рынке электромоб...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

BYD подтвердила спад на рынке электромобилей, урезав годовой план продаж на 16 %

В последнее время принято чаще всего говорить о проблемах со сбытом продукции у компании Tesla, но в действительности и другой крупный игрок рынка в лице китайской BYD чувствует себя не так благополучно. План продаж на текущий год эта компания негласно решила снизить с 5,5 до 4,6 млн машин, в это количество входят как гибриды, так и электромобили.

Источник изображения: BYD

Источник изображения: BYD

Хотя новый уровень и оказывается ниже ожиданий аналитиков, по сравнению с итогом предыдущего года он всё равно будет соответствовать росту на 7 %, но это будет минимальный показатель с 2020 года. За первые восемь месяцев этого года предыдущий план продаж BYD выполнила лишь на 52 %, и чтобы продать 5,5 млн по итогам всего года, она должна реализовывать в оставшееся до конца года время по 660 000 машин ежемесячно. С января по август объёмы продаж успели вырасти на 23 % год к году. Примечательно, что в первом полугодии 36,5 % объёмов реализации BYD составляла экспортная продукция. Для китайского автопроизводителя это достаточно высокий показатель.

По итогам текущего года BYD собирается отправить на экспорт за пределы Китая почти 1 млн автомобилей. Компания располагает производственными площадками в Узбекистане и Таиланде, а также рассматривает возможность их строительства в Турции, Венгрии и Бразилии.

Массовые модели стоимостью менее $21 000, которые формируют основу продаж BYD, по итогам июля просели в количествах на 9,6 % год к году. При этом конкурирующая Geely смогла в этом ценовом диапазоне нарастить продажи на 90 %. Данная компания также увеличила годовой план продаж с 2,71 до 3 млн машин, так что не все автопроизводители в Китае переживают трудности со сбытом продукции. В случае с BYD по итогам августа объёмы выпуска электромобилей и гибридов сокращались второй месяц подряд, чего не наблюдалось с 2020 года.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Мелкие китайские автопроизводители обогнали гиганта BYD по темпам роста продаж
Доля электромобилей на рынке Китая достигла 31 %, а с учётом гибридов перевалила за 50 %
Европейские продажи Tesla рухнули на 40 %, а у китайской BYD — утроились
В Москве начал работать первый в России беспилотный трамвай — он перевозит пассажиров по маршруту №10
Tesla рассказала, кто покупает её автопилот — наибольшей популярностью FSD пользуется у владельцев дорогих моделей
Tesla представила четвёртый «Генеральный план», но так и не разобралась с предыдущими
Теги: byd, электромобиль, аналитика, китайские производители
byd, электромобиль, аналитика, китайские производители
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Hollow Knight: Silksong уже исправляет ошибки оригинальной игры — горячо ожидаемая метроидвания получит поддержку ультрашироких мониторов
Hollow Knight: Silksong вышла и сломала Steam — в российском сегменте игра стоит всего 710 рублей
iPhone 17 Pro Max показался на видео из производственного цеха
Microsoft и Cloudflare хотят заново изобрести интернет и оставить Google не у дел
Dreame представила концептуальный робот-пылесос Cyber X с гусеничной платформой
Исследование Gartner: к 2027 году почти все компании перейдут на виртуальные рабочие столы 22 мин.
Переход с Windows 10 на Windows 11 может затянуться на весь 2026 год — половина современных ПК так и работает на старой ОС 54 мин.
У DNS-сервиса 1.1.1.1 обнаружились три неправильно выданных сертификата — они поставили под угрозу весь интернет 2 ч.
Google запустила ИИ-клавиатуру Gboard для всех пользователей Android 2 ч.
RuStore и АКИ создадут экосистему для развития мобильных игр и «появления новых российских хитов на мировом рынке» 5 ч.
Релиз «Альт Рабочая станция» 11.1: шифрование по ГОСТ, расширенная поддержка видеокарт Nvidia, приложения собственной разработки 5 ч.
«Уже лучшая игра 2026 года для меня»: журналисты показали сражение с боссом в Nioh 3, и фанаты в восторге 6 ч.
Франция оштрафовала Google на €325 миллионов за нарушение требований по защите потребителей 6 ч.
Функция Projects в ChatGPT стала доступна бесплатным пользователям 7 ч.
Как шахматы, но быстрее: соавтор Nuclear Throne анонсировал странную пошаговую стратегию Australia Did It 7 ч.
Baseus представила флагманские беспроводные наушники Inspire, разработанные совместно с Bose 34 мин.
Выпуск первой СЖО от Noctua перенесён на II квартал 2026 года 45 мин.
Китай ввёл антидемпинговые пошлины до 78,2 % на оптоволокно из США 58 мин.
AWS инвестирует $4,4 млрд в новозеландские облачные ЦОД 2 ч.
Huawei выпустила компактный 8,8-дюймовый планшет MatePad Mini с очень ярким OLED-экраном и ценой от $546 3 ч.
Электрический кроссовер Porsche Cayenne получит функцию беспроводной зарядки 3 ч.
Dreame представила роботы-пылесосы Aqua10 Ultra Track с технологиями Nvidia и Matrix10 Ultra с автозаменой моющих насадок 4 ч.
Представлен рукастый робот-пылесос Dreame Cyber10 Ultra для очистки труднодоступных мест 4 ч.
ICL организовала производство модульных ЦОД DataCube 4 ч.
Google бросила вызов NVIDIA, предложив малым облачным провайдерам собственные ИИ-ускорители TPU 4 ч.