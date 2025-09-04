Сегодня 04 сентября 2025
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники iPhone 17 будут дороже предшественников ...
iPhone 17 будут дороже предшественников даже без трамповских тарифов

Взаимодействуя с главой Apple Тимом Куком (Tim Cook), американский президент Дональд Трамп (Donald Trump) активно подталкивал его к организации производства iPhone в США, но пока данный вид продукции всё равно освобождён от повышенных импортных пошлин. Эксперты ожидают, что избежать роста розничных цен на семейство iPhone 17 это не поможет.

Источник изображения: Apple

Источник изображения: Apple

В этом месяце Apple должна представить новые смартфоны поколения iPhone 17, и некоторые аналитики ожидают, что они окажутся как минимум на $50 дороже для американских потребителей, чем предшественники. Как известно, под нажимом Трампа Кук пообещал, что в ближайшие пять лет Apple потратит в США около $600 млрд. Тем самым компания постаралась предотвратить введение повышенных импортных пошлин в отношении iPhone, которые могли бы увеличить розничную стоимость этих смартфонов в США примерно в два раза.

Ожидается, что в линейке iPhone 17 модель Plus уступит место сверхтонкой Air, и при самом удачном стечении обстоятельств последней удастся перенять у первой ценник в $899, хотя он может оказаться и выше. Подвижки в цене возможны и для других моделей нового семейства.

Нельзя утверждать, что Apple удалось избежать влияния американских таможенных тарифов. Во втором квартале она потратила на соответствующие цели $800 млн, а в текущем закладывает профильные расходы в размере $1,1 млрд. Рано или поздно она будет вынуждена перенести это бремя на кошельки потребителей, а дебют нового семейства iPhone как раз предоставлять такую возможность.

На домашнем рынке США компания Apple старается очень осторожно манипулировать ценами. Например, iPhone Pro держится на отметке $999 с момента дебюта в 2017 году. При этом начальные модели линейки в 2020 году подорожали с $699 до $829. Компактный iPhone Mini за $699 уступил место iPhone Plus за $899. Два года назад прибавил в цене с $1099 до $1199 iPhone Pro Max. Если цены на смартфоны Apple для рынка США повысятся в этом месяце, руководство компании вряд ли будет ссылаться на таможенные тарифы. По традиции, повышение цен будет оправдываться улучшением функциональных возможностей устройств.

Одним из приёмов, позволяющих оправдать повышение цен, может стать исключение версии iPhone 17 Pro с минимальным объёмом памяти. Смартфон может предлагаться только в версии с 256 Гбайт памяти, за которую придётся заплатить $1099. По крайней мере, такой сценарий описывают аналитики JP Morgan в своём прогнозе.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: apple, apple iphone, смартфоны, тим кук, тарифы трампа
