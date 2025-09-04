Apple встроит в Siri поисковик на базе ИИ от Google в следующем году

Компании Apple приходится подтягивать функциональные возможности всех своих программных решений с учётом актуальных тенденций в развитии искусственного интеллекта, но не везде у неё хватает для этого собственных сил. В следующем году она намеревается представить поисковый инструмент, усиленный ИИ и одновременно интегрированный с голосовым ассистентом Siri.

По замыслу компании, как отмечает Bloomberg, такая комбинация решений должна позволить Apple лучше конкурировать с OpenAI и Perplexity. Рабочее название новой поисковой системы — World Knowledge Answers, что в переводе на русский примерно означает «ответы из мировой базы знаний». Данную систему также планируется интегрировать с браузером Safari и Spotlight. Дебютировать она должна весной следующего года вместе с очередным обновлением Siri.

Для работы с поисковыми системами Apple в этом случае планирует использовать большие языковые модели по примеру конкурентов. Технологическим партнёром Apple в этой сфере может выступить Google. По крайней мере, за модернизацию голосового ассистента Siri будет отвечать именно эта компания. Для поиска нужной информации можно будет использовать текстовые запросы, фото, видео и геопозицию локальных достопримечательностей, и даже содержимое экрана смартфона. Искусственный интеллект будет выдавать более удобоваримую выжимку из результатов поискового запроса. В нынешнем виде Siri не справляется с обработкой сложных запросов, которые пользователи уже привыкли формировать при взаимодействии с чат-ботами на базе ИИ. Новая версия Siri сможет поддерживать последовательность взаимосвязанных запросов, позволяющих уточнять результаты поиска.

Суд недавно разрешил Apple продолжить использование поисковых сервисов Google в качестве назначенных по умолчанию на своих устройствах. Это формирует основу для дальнейшего сотрудничества между компаниями и снижает актуальность разработки Apple собственного поискового движка. Siri с расширенными поисковыми возможностями должна дебютировать к марту следующего года, вместе с выходом iOS 26.4.

Структурно новая версия Siri получит обновлённый планировщик, поисковую подсистему и новый блок обобщения информации. Последний может быть построен на адаптированной версии Google Gemini. В случае с планировщиком партнёром Apple может выступить как Google, так и Anthropic, причём сохраняется и вариант с решением собственной разработки. Поиском данных Apple пока намерена в этой связке заниматься самостоятельно, во многом из соображений информационной безопасности. При выборе между Google и Anthropic первая остаётся более вероятным кандидатом, поскольку предлагает более выгодные Apple финансовые условия сотрудничества. Не снимаются с повестки дня и возможные поглощения других компаний, которые пригодились бы Apple хотя бы с точки зрения восполнения собственных кадровых потерь.

Вместе с обновлением Siri в следующем году голосовой интерфейс получит новый внешний вид. Попутно будет обновлено приложение для отслеживания состояния здоровья пользователя. Домашняя электроника Apple обзаведётся более развитыми способностями в сфере голосового взаимодействия с человеком.