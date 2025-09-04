Сегодня 04 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software ПО для мобильных устройств Apple встроит в Siri поисковик на базе И...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Apple встроит в Siri поисковик на базе ИИ от Google в следующем году

Компании Apple приходится подтягивать функциональные возможности всех своих программных решений с учётом актуальных тенденций в развитии искусственного интеллекта, но не везде у неё хватает для этого собственных сил. В следующем году она намеревается представить поисковый инструмент, усиленный ИИ и одновременно интегрированный с голосовым ассистентом Siri.

Источник изображения: Apple

Источник изображения: Apple

По замыслу компании, как отмечает Bloomberg, такая комбинация решений должна позволить Apple лучше конкурировать с OpenAI и Perplexity. Рабочее название новой поисковой системы — World Knowledge Answers, что в переводе на русский примерно означает «ответы из мировой базы знаний». Данную систему также планируется интегрировать с браузером Safari и Spotlight. Дебютировать она должна весной следующего года вместе с очередным обновлением Siri.

Для работы с поисковыми системами Apple в этом случае планирует использовать большие языковые модели по примеру конкурентов. Технологическим партнёром Apple в этой сфере может выступить Google. По крайней мере, за модернизацию голосового ассистента Siri будет отвечать именно эта компания. Для поиска нужной информации можно будет использовать текстовые запросы, фото, видео и геопозицию локальных достопримечательностей, и даже содержимое экрана смартфона. Искусственный интеллект будет выдавать более удобоваримую выжимку из результатов поискового запроса. В нынешнем виде Siri не справляется с обработкой сложных запросов, которые пользователи уже привыкли формировать при взаимодействии с чат-ботами на базе ИИ. Новая версия Siri сможет поддерживать последовательность взаимосвязанных запросов, позволяющих уточнять результаты поиска.

Суд недавно разрешил Apple продолжить использование поисковых сервисов Google в качестве назначенных по умолчанию на своих устройствах. Это формирует основу для дальнейшего сотрудничества между компаниями и снижает актуальность разработки Apple собственного поискового движка. Siri с расширенными поисковыми возможностями должна дебютировать к марту следующего года, вместе с выходом iOS 26.4.

Структурно новая версия Siri получит обновлённый планировщик, поисковую подсистему и новый блок обобщения информации. Последний может быть построен на адаптированной версии Google Gemini. В случае с планировщиком партнёром Apple может выступить как Google, так и Anthropic, причём сохраняется и вариант с решением собственной разработки. Поиском данных Apple пока намерена в этой связке заниматься самостоятельно, во многом из соображений информационной безопасности. При выборе между Google и Anthropic первая остаётся более вероятным кандидатом, поскольку предлагает более выгодные Apple финансовые условия сотрудничества. Не снимаются с повестки дня и возможные поглощения других компаний, которые пригодились бы Apple хотя бы с точки зрения восполнения собственных кадровых потерь.

Вместе с обновлением Siri в следующем году голосовой интерфейс получит новый внешний вид. Попутно будет обновлено приложение для отслеживания состояния здоровья пользователя. Домашняя электроника Apple обзаведётся более развитыми способностями в сфере голосового взаимодействия с человеком.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Присяжные в суде Сан-Франциско обязали Google выплатить более $425 млн за нарушение конфиденциальности
Samsung потешилась над Apple за отсутствие складных iPhone и отставание в ИИ
Apple может положить в основу обновлённой Siri модель Google Gemini
Поумневшая Siri появится только к весне 2026 года — вместе с углубленной интеграцией сторонних приложений
Финансовый директор xAI покинул компанию всего после нескольких месяцев работы
Старые Pixel получили новый интерфейс Material 3 Expressive и свежие ИИ-функции Google
Теги: apple, apple siri, ии, ии-помощник, google
apple, apple siri, ии, ии-помощник, google
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Hollow Knight: Silksong уже исправляет ошибки оригинальной игры — горячо ожидаемая метроидвания получит поддержку ультрашироких мониторов
Hollow Knight: Silksong вышла и сломала Steam — в российском сегменте игра стоит всего 710 рублей
iPhone 17 Pro Max показался на видео из производственного цеха
Microsoft и Cloudflare хотят заново изобрести интернет и оставить Google не у дел
Dreame представила концептуальный робот-пылесос Cyber X с гусеничной платформой
Исследование Gartner: к 2027 году почти все компании перейдут на виртуальные рабочие столы 22 мин.
Переход с Windows 10 на Windows 11 может затянуться на весь 2026 год — половина современных ПК так и работает на старой ОС 54 мин.
У DNS-сервиса 1.1.1.1 обнаружились три неправильно выданных сертификата — они поставили под угрозу весь интернет 2 ч.
Google запустила ИИ-клавиатуру Gboard для всех пользователей Android 2 ч.
RuStore и АКИ создадут экосистему для развития мобильных игр и «появления новых российских хитов на мировом рынке» 5 ч.
Релиз «Альт Рабочая станция» 11.1: шифрование по ГОСТ, расширенная поддержка видеокарт Nvidia, приложения собственной разработки 5 ч.
«Уже лучшая игра 2026 года для меня»: журналисты показали сражение с боссом в Nioh 3, и фанаты в восторге 6 ч.
Франция оштрафовала Google на €325 миллионов за нарушение требований по защите потребителей 6 ч.
Функция Projects в ChatGPT стала доступна бесплатным пользователям 7 ч.
Как шахматы, но быстрее: соавтор Nuclear Throne анонсировал странную пошаговую стратегию Australia Did It 7 ч.
Baseus представила флагманские беспроводные наушники Inspire, разработанные совместно с Bose 34 мин.
Выпуск первой СЖО от Noctua перенесён на II квартал 2026 года 45 мин.
Китай ввёл антидемпинговые пошлины до 78,2 % на оптоволокно из США 58 мин.
AWS инвестирует $4,4 млрд в новозеландские облачные ЦОД 2 ч.
Huawei выпустила компактный 8,8-дюймовый планшет MatePad Mini с очень ярким OLED-экраном и ценой от $546 3 ч.
Электрический кроссовер Porsche Cayenne получит функцию беспроводной зарядки 3 ч.
Dreame представила роботы-пылесосы Aqua10 Ultra Track с технологиями Nvidia и Matrix10 Ultra с автозаменой моющих насадок 4 ч.
Представлен рукастый робот-пылесос Dreame Cyber10 Ultra для очистки труднодоступных мест 4 ч.
ICL организовала производство модульных ЦОД DataCube 4 ч.
Google бросила вызов NVIDIA, предложив малым облачным провайдерам собственные ИИ-ускорители TPU 4 ч.