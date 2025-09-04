AMD: ИИ-чипы будут дорожать, но рынок продолжит расти

На технологической конференции Citigroup интересы AMD представляла финансовый директор компании Джин Ху (Jean Hu). Она не стала прямо отвечать на вопрос о наличии у бума ИИ признаков «биржевого пузыря», но при этом подчеркнула, что компания в случае получения экспортной лицензии США готова наладить поставки в Китай более современных ускорителей вычислений.

Напомним, в апреле власти США запретили AMD поставлять в Китай ускорители Instinct MI308, но в июле отменили это решение, хотя возобновление поставок всё равно потребует повторного согласования экспортных лицензий. В случае с конкурирующей Nvidia обсуждается вопрос не только возобновления поставок ускорителей H20 поколения Hopper, но и более совершенных ускорителей с архитектурой Blackwell, которые в новостях фигурируют под условным обозначением B30.

AMD до сих пор о более продвинутых решениях для китайского рынка ускорителей ничего не заявляла. Джин Ху подчеркнула на упоминаемом выше мероприятии, что AMD пока не заказывает в производство новые партии Instinct MI308, рассчитывая пока обходиться имеющимися запасами готовой продукции этого поколения. Инвестиции в создание нового ускорителя для Китая будут зависеть от возможности получить лицензию для поставок таких изделий в КНР. Пока же AMD была вынуждена списать $800 млн из-за введения запрета на поставки Instinct MI308 в апреле этого года.

Стремление участников облачного рынка наращивать свои расходы на развитие вычислительной инфраструктуры ИИ, по словам представительницы AMD, говорят о способности компаний получать отдачу от этих инвестиций и повышать эффективность деятельности. Как отмечалось руководством AMD ранее, к 2028 году ёмкость рынка ИИ достигнет $500 млрд в год. С другой стороны, рынок сейчас находится на ранней стадии развития, а потому сложно достоверно оценить эффект от внедрения ИИ. Тем не менее, в AMD распространение ИИ считают вторым по величине переломным моментом в истории информационных технологий после изобретения интернета.

Будущие поколения ускорителей AMD, по словам финансового директора компании, с высокой вероятностью будут дорожать, но при этом они будут обрастать новыми функциональными возможностями, а ещё компания сделает всё возможное, чтобы сохранить привлекательной совокупную стоимость владения своими ускорителями.