Сегодня 04 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники AMD: ИИ-чипы будут дорожать, но рынок пр...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

AMD: ИИ-чипы будут дорожать, но рынок продолжит расти

На технологической конференции Citigroup интересы AMD представляла финансовый директор компании Джин Ху (Jean Hu). Она не стала прямо отвечать на вопрос о наличии у бума ИИ признаков «биржевого пузыря», но при этом подчеркнула, что компания в случае получения экспортной лицензии США готова наладить поставки в Китай более современных ускорителей вычислений.

Источник изображений: AMD

Источник изображений: AMD

Напомним, в апреле власти США запретили AMD поставлять в Китай ускорители Instinct MI308, но в июле отменили это решение, хотя возобновление поставок всё равно потребует повторного согласования экспортных лицензий. В случае с конкурирующей Nvidia обсуждается вопрос не только возобновления поставок ускорителей H20 поколения Hopper, но и более совершенных ускорителей с архитектурой Blackwell, которые в новостях фигурируют под условным обозначением B30.

AMD до сих пор о более продвинутых решениях для китайского рынка ускорителей ничего не заявляла. Джин Ху подчеркнула на упоминаемом выше мероприятии, что AMD пока не заказывает в производство новые партии Instinct MI308, рассчитывая пока обходиться имеющимися запасами готовой продукции этого поколения. Инвестиции в создание нового ускорителя для Китая будут зависеть от возможности получить лицензию для поставок таких изделий в КНР. Пока же AMD была вынуждена списать $800 млн из-за введения запрета на поставки Instinct MI308 в апреле этого года.

Стремление участников облачного рынка наращивать свои расходы на развитие вычислительной инфраструктуры ИИ, по словам представительницы AMD, говорят о способности компаний получать отдачу от этих инвестиций и повышать эффективность деятельности. Как отмечалось руководством AMD ранее, к 2028 году ёмкость рынка ИИ достигнет $500 млрд в год. С другой стороны, рынок сейчас находится на ранней стадии развития, а потому сложно достоверно оценить эффект от внедрения ИИ. Тем не менее, в AMD распространение ИИ считают вторым по величине переломным моментом в истории информационных технологий после изобретения интернета.

Будущие поколения ускорителей AMD, по словам финансового директора компании, с высокой вероятностью будут дорожать, но при этом они будут обрастать новыми функциональными возможностями, а ещё компания сделает всё возможное, чтобы сохранить привлекательной совокупную стоимость владения своими ускорителями.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
«Мы готовим различные продукты»: Nvidia ответила на слухи об урезанном Blackwell для Китая
Nvidia и AMD пришлось согласиться платить по 15 % от выручки в Китае, чтобы получить экспортные лицензии на чипы
AMD: возобновление поставок антисанкционных ускорителей Instinct MI308 в Китай займёт пару кварталов
iPhone 17 будут дороже предшественников даже без трамповских тарифов
TSMC отвергла слухи, что Дженсен Хуанг пытался на неё надавить от имени Трампа
Acer представила настольный ИИ-суперкомпьютер Veriton GN100 за $3999 на основе Nvidia GB10 Blackwell
Теги: amd, китай, ии, instinct mi350, санкции
amd, китай, ии, instinct mi350, санкции
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Hollow Knight: Silksong уже исправляет ошибки оригинальной игры — горячо ожидаемая метроидвания получит поддержку ультрашироких мониторов
Hollow Knight: Silksong вышла и сломала Steam — в российском сегменте игра стоит всего 710 рублей
iPhone 17 Pro Max показался на видео из производственного цеха
Microsoft и Cloudflare хотят заново изобрести интернет и оставить Google не у дел
Dreame представила концептуальный робот-пылесос Cyber X с гусеничной платформой
Исследование Gartner: к 2027 году почти все компании перейдут на виртуальные рабочие столы 22 мин.
Переход с Windows 10 на Windows 11 может затянуться на весь 2026 год — половина современных ПК так и работает на старой ОС 54 мин.
У DNS-сервиса 1.1.1.1 обнаружились три неправильно выданных сертификата — они поставили под угрозу весь интернет 2 ч.
Google запустила ИИ-клавиатуру Gboard для всех пользователей Android 2 ч.
RuStore и АКИ создадут экосистему для развития мобильных игр и «появления новых российских хитов на мировом рынке» 5 ч.
Релиз «Альт Рабочая станция» 11.1: шифрование по ГОСТ, расширенная поддержка видеокарт Nvidia, приложения собственной разработки 5 ч.
«Уже лучшая игра 2026 года для меня»: журналисты показали сражение с боссом в Nioh 3, и фанаты в восторге 6 ч.
Франция оштрафовала Google на €325 миллионов за нарушение требований по защите потребителей 6 ч.
Функция Projects в ChatGPT стала доступна бесплатным пользователям 7 ч.
Как шахматы, но быстрее: соавтор Nuclear Throne анонсировал странную пошаговую стратегию Australia Did It 7 ч.
Baseus представила флагманские беспроводные наушники Inspire, разработанные совместно с Bose 34 мин.
Выпуск первой СЖО от Noctua перенесён на II квартал 2026 года 45 мин.
Китай ввёл антидемпинговые пошлины до 78,2 % на оптоволокно из США 58 мин.
AWS инвестирует $4,4 млрд в новозеландские облачные ЦОД 2 ч.
Huawei выпустила компактный 8,8-дюймовый планшет MatePad Mini с очень ярким OLED-экраном и ценой от $546 3 ч.
Электрический кроссовер Porsche Cayenne получит функцию беспроводной зарядки 3 ч.
Dreame представила роботы-пылесосы Aqua10 Ultra Track с технологиями Nvidia и Matrix10 Ultra с автозаменой моющих насадок 4 ч.
Представлен рукастый робот-пылесос Dreame Cyber10 Ultra для очистки труднодоступных мест 4 ч.
ICL организовала производство модульных ЦОД DataCube 4 ч.
Google бросила вызов NVIDIA, предложив малым облачным провайдерам собственные ИИ-ускорители TPU 4 ч.