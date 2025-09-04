Американцы хотят полететь на Марс уже в начале 2030-х годов

США планируют отправить на Марс пилотируемую миссию уже в начале будущего десятилетия, заявил в недавнем интервью министр транспорты и исполняющий обязанности главы NASA Шон Даффи (Sean Duffy).

«Мы хотим начать отправлять на Луну полезные грузы, чтобы начать строить там базу, и затем в начале 2030-х годов отправиться к Марсу. <…> Это будет миссия длиной в восемь месяцев», — сообщил чиновник. Уже весной 2026 года США намереваются отправить корабль с четырьмя астронавтами, который облетит Луну, произведёт посадку, и люди проведут на её поверхности 8–12 дней. Пока человек не был на Луне дольше трёх дней, добавил он.

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск (Elon Musk) рассчитывает в конце 2026 года отправить на Марс космический корабль Starship с человекоподобным роботом Optimus на борту. Если миссия пройдёт успешно, то пилотируемую миссию можно будет запустить в следующее окно и произвести высадку уже в 2029 году, считает бизнесмен, хотя и ему более вероятным представляется для этого 2031 год.

О планах на освоение Марса неоднократно заявлял президент США Дональд Трамп (Donald Trump) и работники его администрации. В день своего вступления в должность глава государства заявил, что хочет отправить на Марс астронавтов, которые установят там «звёздно-полосатый флаг» страны.