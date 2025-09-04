Сегодня 04 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости космос Американцы хотят полететь на Марс уже в ...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Американцы хотят полететь на Марс уже в начале 2030-х годов

США планируют отправить на Марс пилотируемую миссию уже в начале будущего десятилетия, заявил в недавнем интервью министр транспорты и исполняющий обязанности главы NASA Шон Даффи (Sean Duffy).

Источник изображения: Planet Volumes / unsplash.com

Источник изображения: Planet Volumes / unsplash.com

«Мы хотим начать отправлять на Луну полезные грузы, чтобы начать строить там базу, и затем в начале 2030-х годов отправиться к Марсу. <…> Это будет миссия длиной в восемь месяцев», — сообщил чиновник. Уже весной 2026 года США намереваются отправить корабль с четырьмя астронавтами, который облетит Луну, произведёт посадку, и люди проведут на её поверхности 8–12 дней. Пока человек не был на Луне дольше трёх дней, добавил он.

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск (Elon Musk) рассчитывает в конце 2026 года отправить на Марс космический корабль Starship с человекоподобным роботом Optimus на борту. Если миссия пройдёт успешно, то пилотируемую миссию можно будет запустить в следующее окно и произвести высадку уже в 2029 году, считает бизнесмен, хотя и ему более вероятным представляется для этого 2031 год.

О планах на освоение Марса неоднократно заявлял президент США Дональд Трамп (Donald Trump) и работники его администрации. В день своего вступления в должность глава государства заявил, что хочет отправить на Марс астронавтов, которые установят там «звёздно-полосатый флаг» страны.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
В недрах Марса обнаружено множество загадочных инородных структур
Марсоход NASA Curiosity нашёл на Марсе «коралл» возрастом в несколько миллиардов лет
На Марсе обнаружен неизвестный на Земле минерал
SpaceX выполнила редкий запуск Falcon 9 с новой первой ступенью — созвездие Starlink пополнили 24 спутника
В блистающих останках умирающей звезды «Джеймс Уэбб» увидел, как могла зарождаться Земля
Обгорелый, но целеустремлённый: SpaceX показала кадры приводнения Starship в океан
Теги: nasa, марс, миссия, космос
nasa, марс, миссия, космос
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Hollow Knight: Silksong уже исправляет ошибки оригинальной игры — горячо ожидаемая метроидвания получит поддержку ультрашироких мониторов
У DNS-сервиса 1.1.1.1 обнаружились три неправильно выданных сертификата — они поставили под угрозу весь интернет
iPhone 17 Pro Max показался на видео из производственного цеха
Hollow Knight: Silksong вышла и сломала Steam — в российском сегменте игра стоит всего 710 рублей
Microsoft и Cloudflare хотят заново изобрести интернет и оставить Google не у дел
«За гранью всех наших мечтаний»: более 750 тысяч пользователей Steam добавили Heroes of Might & Magic: Olden Era в список желаемого 5 мин.
Исследование Gartner: к 2027 году почти все компании перейдут на виртуальные рабочие столы 34 мин.
Переход с Windows 10 на Windows 11 может затянуться на весь 2026 год — половина современных ПК так и работает на старой ОС 2 ч.
Google запустила ИИ-клавиатуру Gboard для всех пользователей Android 2 ч.
RuStore и АКИ создадут экосистему для развития мобильных игр и «появления новых российских хитов на мировом рынке» 5 ч.
Релиз «Альт Рабочая станция» 11.1: шифрование по ГОСТ, расширенная поддержка видеокарт Nvidia, приложения собственной разработки 6 ч.
«Уже лучшая игра 2026 года для меня»: журналисты показали сражение с боссом в Nioh 3, и фанаты в восторге 6 ч.
Франция оштрафовала Google на €325 миллионов за нарушение требований по защите потребителей 6 ч.
Функция Projects в ChatGPT стала доступна бесплатным пользователям 7 ч.
Как шахматы, но быстрее: соавтор Nuclear Throne анонсировал странную пошаговую стратегию Australia Did It 7 ч.
Анонсированы беспроводные наушники Huawei FreeBuds 7i с шумоподавлением и ценой $70 7 мин.
TCL представила смартфон с режимом снижения зависимости от гаджетов у детей 10 мин.
Baseus представила флагманские беспроводные наушники Inspire, разработанные совместно с Bose 46 мин.
Выпуск первой СЖО от Noctua перенесён на II квартал 2026 года 57 мин.
Китай ввёл антидемпинговые пошлины до 78,2 % на оптоволокно из США 2 ч.
AWS инвестирует $4,4 млрд в новозеландские облачные ЦОД 3 ч.
Huawei выпустила компактный 8,8-дюймовый планшет MatePad Mini с очень ярким OLED-экраном и ценой от $546 3 ч.
Электрический кроссовер Porsche Cayenne получит функцию беспроводной зарядки 4 ч.
Dreame представила концептуальный робот-пылесос Cyber X с гусеничной платформой 4 ч.
Dreame представила роботы-пылесосы Aqua10 Ultra Track с технологиями Nvidia и Matrix10 Ultra с автозаменой моющих насадок 4 ч.