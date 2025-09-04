Сегодня 04 сентября 2025
Электрический кроссовер Porsche Cayenne получит функцию беспроводной зарядки

Идея зарядки транспортных средств без непосредственного кабельного подключения не так уж нова, но пока мало кто из производителей серийных электромобилей всерьёз присматривался к соответствующей технологии. Porsche готова бросить вызов техническим трудностям в этой сфере, поскольку выходящий в следующем году электрический Cayenne можно будет заряжать беспроводным методом.

Источник изображения: Porsche

Источник изображения: Porsche

Как и в случае с мобильными устройствами, для начала беспроводной зарядки достаточно будет просто разместить машину над специальным установленным на полу гаража или парковки терминалом. Электроэнергия будет индукционным методом передаваться на встроенный в днище машины контур и подзаряжать тяговую батарею. Покупатели Porsche Cayenne в электрическом исполнении смогут заказать соответствующую опцию за дополнительную плату. Трудностей с монтажом самого терминала возникать не должно, поскольку он будет укладываться на пол и подключаться обычным кабелем к бытовой электросети.

Управлять траекторией движения машины при приближении к беспроводному терминалу будет водитель по подсказкам на дисплее головного устройства. Как только контуры терминала и самого электромобиля расположатся друг над другом, машина сама остановится, задействует стояночный тормоз и опустит подвеску в минимальное положение для сокращения зазора между контурами. Зарядка начнётся сразу же в автоматическом режиме. Упоминается, что передаваемая таким образом мощность может достигать 11 кВт — это вполне сопоставимо с характеристиками бытовых проводных зарядных устройств для электромобилей. Отслеживать статус зарядки можно будет через приложение в смартфоне.

Прототип электрического Porsche Cayenne с функцией беспроводной зарядки тяговой батареи будет продемонстрирован на днях на мероприятии IAA Mobility в Мюнхене. Примечательно, что этот прототип будет оснащён уникальным покрытием кузова, способным динамически менять окраску, переключаясь между пятью оттенками.

Добавим, что идея использования беспроводной зарядки для тяговой батареи в своё время активно продвигалась компанией Tesla. Она даже оснастила разъёмами для подключения совместимого приёмного контура свои пикапы Cybertruck, но основной упор предполагается сделать на возможность беспроводной зарядки беспилотных такси Cybercab. Для машин, которые будут обходиться без водителя, подобный способ восполнения запаса хода будет уместен и оправдан. По замыслу Tesla, мощность соответствующих зарядных устройств будет достигать 25 кВт.

Источник:

Теги: porsche, porsche cayenne, электромобиль, беспроводная зарядка
