AMD намерена представить в 2027 году масштабную вычислительную платформу для искусственного интеллекта под кодовым названием MI500 Scale Up MegaPod, которая будет включать 256 ускорителей серии Instinct MI500 и 64 центральных процессора EPYC Verano. Данная система сможет предложить лучшую масштабируемость по сравнению с Nvidia NVL576 и станет развитием анонсированной ранее платформы Helios 2026 года, которая будет содержать более 72 GPU.

По сообщению Tom's Hardware, информация о деталях проекта, получившего предварительное название MI500 UAL256, была опубликована аналитическим изданием SemiAnalysis в официальном аккаунте X. В конфигурации задействованы три связанные стойки: в двух боковых разместят по 32 вычислительных модуля, каждый из которых включает один процессор EPYC Verano и четыре ускорителя Instinct MI500, а центральная стойка будет отведена под 18 модулей с коммутаторами UALink. Всего в системе используется 64 вычислительных модуля и 256 GPU-ускорителей.

По сравнению с NVL576 от Nvidia, в котором используется 144 ускорителя Rubin Ultra (каждый содержит четыре вычислительных чиплета), платформа AMD предлагает примерно на 78 % больше GPU-ускорителей на одну систему. Однако аналитики отмечают, что прямое сравнение производительности затруднено, так как у NVL576 будет 147 Тбайт памяти HBM4 и суммарная производительность 14 400 PFLOPS в формате FP4, что делает её крайне производительной и конкурентной системой.

Учитывая растущее энергопотребление и тепловыделение графических процессоров для искусственного интеллекта, платформа MI500 UAL256 будет использовать единую систему жидкостного охлаждения как для вычислительных модулей, так и для сетевых коммутаторов. Ожидается, что AMD представит свою разработку в конце 2027 года, примерно в тот же период, когда Nvidia планирует дебют своих машин на архитектуре Kyber. Если это произойдёт, то обе компании в 2028 году увеличат производство стоечных решений на базе Instinct MI500 и Rubin Ultra.