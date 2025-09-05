Сегодня 05 сентября 2025
Этой осенью Waymo начнёт перевозить пассажиров на беспилотных такси в аэропорт Сан-Хосе

География эксплуатации беспилотных такси Waymo планомерно расширяется, и подобные транспортные средства всё активнее вытесняют классических таксистов из сферы услуг. В Сан-Хосе, например, с осени этого года можно будет доехать из аэропорта до района залива Сан-Франциско на такси без водителя.

Источник изображения: Waymo

Источник изображения: Waymo

Это не первый случай оказания услуг беспилотными такси в районе аэропорта — ещё в позапрошлом году Waymo начала предлагать их жителям и гостям Финикса, штат Аризона. С тех пор именно поездки в аэропорт и в обратном направлении стали наиболее популярным направлением для сервиса беспилотных такси Waymo в этом регионе. Осенью этого года аналогичная услуга начнёт предоставляться в международном аэропорту Сан-Хосе, пусть сперва и в тестовом режиме. Перейти на оказание платных услуг на этом направлении Waymo рассчитывает до конца текущего года.

Поскольку в Калифорнии территория обслуживания беспилотными такси Waymo ограничена, из аэропорта Сан-Хосе пассажиры смогут добраться на них только до района залива Сан-Франциско, который, впрочем, является довольно крупной агломерацией. В самом Сан-Франциско и Лос-Анджелесе беспилотные такси Waymo давно эксплуатируются, как и в Остине, Финиксе и Атланте. Сан-Хосе в территорию обслуживания был включён лишь в марте текущего года. В Нью-Йорке подобный сервис только проходит испытания.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: waymo, беспилотные автомобили, такси, автопилот
