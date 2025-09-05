Metal Gear Solid Delta: Snake Eater продаётся быстрее Silent Hill 2 — Konami похвасталась успехами ремейка

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, которая представляет собой ремейк знакового стелс-экшена Metal Gear Solid 3: Snake Eater для PS2, порадовала японского издателя и разработчика Konami продажами.

Как сообщила Konami в японском пресс-релизе, суммарные отгрузки в розничные магазины и цифровые продажи Metal Gear Solid Delta: Snake Eater на всех целевых платформах достигли 1 млн экземпляров.

Вершина оказалась покорена 28 августа, то есть в день официального релиза Metal Gear Solid Delta: Snake Eater. Стоит отметить, что у игры был период расширенного доступа — для покупателей Deluxe-издания ремейк стартовал 26-го числа.

Таким образом, Metal Gear Solid Delta: Snake Eater пока продаётся быстрее Silent Hill 2 — ещё один ремейк классики Konami времён PS2 (и тоже на движке Unreal Engine 5) превысил миллион проданных копий по итогам трёх дней с выхода.

Релиз Metal Gear Solid Delta: Snake Eater состоялся на PC (Steam), PS5, Xbox Series X и S. До конца осени ремейк получит мультиплеерный режим Fox Hunt, который пришёл на замену доступному в оригинальной игре Metal Gear Online.

Критики назвали Metal Gear Solid Delta: Snake Eater «беззубым», но успешным ремейком классики с PS2 (81−86 % на Metacritic), а пользователи Steam оценили игру на 81 % («очень положительные» обзоры).

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater призвана познакомить с серией новых игроков и открыть ей дорогу в будущее. Сейчас Konami готовит новое поколение специалистов для работы над «более захватывающими играми» по MGS.