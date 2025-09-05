Сегодня 05 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software PlayStation Metal Gear Solid Delta: Snake Eater прод...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater продаётся быстрее Silent Hill 2 — Konami похвасталась успехами ремейка

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, которая представляет собой ремейк знакового стелс-экшена Metal Gear Solid 3: Snake Eater для PS2, порадовала японского издателя и разработчика Konami продажами.

Источник изображения: Steam (NicoBeny)

Источник изображения: Steam (NicoBeny)

Как сообщила Konami в японском пресс-релизе, суммарные отгрузки в розничные магазины и цифровые продажи Metal Gear Solid Delta: Snake Eater на всех целевых платформах достигли 1 млн экземпляров.

Вершина оказалась покорена 28 августа, то есть в день официального релиза Metal Gear Solid Delta: Snake Eater. Стоит отметить, что у игры был период расширенного доступа — для покупателей Deluxe-издания ремейк стартовал 26-го числа.

Таким образом, Metal Gear Solid Delta: Snake Eater пока продаётся быстрее Silent Hill 2 — ещё один ремейк классики Konami времён PS2 (и тоже на движке Unreal Engine 5) превысил миллион проданных копий по итогам трёх дней с выхода.

Источник изображения: Konami

Источник изображения: Konami

Релиз Metal Gear Solid Delta: Snake Eater состоялся на PC (Steam), PS5, Xbox Series X и S. До конца осени ремейк получит мультиплеерный режим Fox Hunt, который пришёл на замену доступному в оригинальной игре Metal Gear Online.

Критики назвали Metal Gear Solid Delta: Snake Eater «беззубым», но успешным ремейком классики с PS2 (81−86 % на Metacritic), а пользователи Steam оценили игру на 81 % («очень положительные» обзоры).

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater призвана познакомить с серией новых игроков и открыть ей дорогу в будущее. Сейчас Konami готовит новое поколение специалистов для работы над «более захватывающими играми» по MGS.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
«Убожество за $200»: игроки высмеяли коллекционное издание Metal Gear Solid Delta: Snake Eater со Снейком в террариуме
Моддеры уже начали исправлять Metal Gear Solid Delta: Snake Eater — первым делом в ремейк добавили возможность играть за Кодзиму
«Откровенно схалтурили»: пользователи Steam оказались строже к Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, чем критики
Ubisoft похвасталась количеством игроков Prince of Persia: The Lost Crown, но продажи раскрывать не спешит
Не только Steam: релиз Hollow Knight: Silksong нарушил работу цифровых магазинов Xbox, PlayStation и Nintendo
«Уже лучшая игра 2026 года для меня»: журналисты показали сражение с боссом в Nioh 3, и фанаты в восторге
Теги: metal gear solid delta: snake eater, konami, стелс-экшен, продажи игр
metal gear solid delta: snake eater, konami, стелс-экшен, продажи игр
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«За гранью всех наших мечтаний»: более 750 тысяч пользователей Steam добавили Heroes of Might & Magic: Olden Era в список желаемого
Hollow Knight: Silksong вышла и сломала Steam — в российском сегменте игра стоит всего 710 рублей
Вместе со спамом российские операторы заблокировали полезные звонки от банков и бизнеса
«Снимаем клоунские носы, господа»: несмотря на проблемы с серверами, пиковый онлайн Hollow Knight: Silksong в Steam уже превысил 500 тысяч игроков
Valve занята как никогда за последние десять лет: датамайнер рассказал о прогрессе разработки Half-Life 3
Россиянам вернут важнейшие сервисы во время отключений мобильного интернета 21 мин.
Microsoft уберёт Teams из пакета офисных приложений, чтобы избежать штрафа в ЕС 3 ч.
CD Projekt Red заинтриговала фанатов тизером, как новая книга Сапковского повлияет на The Witcher 4 3 ч.
OpenAI хочет создать платформу для поиска работы в сфере ИИ 4 ч.
Марк Цукерберг решил засудить Марка Цукерберга 5 ч.
Разработчики Dune: Awakening анонсировали первую скидку и бесплатные выходные без ограничений 5 ч.
Недавнее обновление Windows приводит к сбоям при установке приложений 5 ч.
Функция Google Circle to Search теперь обеспечивает перевод при прокрутке 6 ч.
Новая статья: Для дома и работы: обзор российской операционной системы «МСВСфера АРМ» 9.6 6 ч.
Создатель Stardew Valley исполнил таинственную роль в Hollow Knight: Silksong 6 ч.
Team Group представила первый в мире внешний SSD со встроенной функцией геолокации 17 мин.
«Мрачная научная фантастика»: США намерены заставить NVIDIA и AMD продавать ИИ-ускорители американцам в приоритетном порядке 54 мин.
«Вымпелком» построит новый транзитный маршрут между Китаем и Европой 58 мин.
Более миллиона владельцев автомобилей Range Rover и Jaguar лишились возможности ремонта из-за хакерской атаки 2 ч.
Представлена международная версия умных очков Rokid Glasses за $499 2 ч.
Разработчик натрий-ионных аккумуляторов для ЦОД Natron Energy прекратил деятельность и закроет производство в США 2 ч.
Lenovo представила мощный 16″ игровой ноутбук Legion Pro 7 с Ryzen 9955HX3D, RTX 5080 и сменными кейкапами 3 ч.
Электрический кроссовер BMW iX3 стал первым представителем Neue Klasse 3 ч.
Lenovo представила игровые OLED-мониторы Legion Pro — до 32″, до 4K и до 280 Гц 3 ч.
Госзаказчики продолжают закупать иностранную электронику в обход нацрежима 3 ч.