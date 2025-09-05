Создатель Stardew Valley исполнил таинственную роль в Hollow Knight: Silksong

Создатель Stardew Valley Эрик Барон (Eric Barone), более известный как ConcernedApe, продолжает отвлекаться от разработки своего симулятора управляющего кондитерской Haunted Chocolatier — теперь ещё и на озвучку Hollow Knight: Silksong.

Журналисты The Verge обнаружили имя Барона в титрах долгожданной метроидвании от австралийской студии Team Cherry, релиз которой состоялся вчера, 4 сентября, и нарушил работу сразу нескольких цифровых магазинов.

Разработчик Stardew Valley указан среди «Дополнительных голосов персонажей». Другими словами, Барон озвучил как минимум одного (а то и нескольких) героев Hollow Knight: Silksong.

В ConcernedApe LLC подтвердили, что в титрах Hollow Knight: Silksong фигурирует именно ConcernedApe. Кому Барон подарил голос в игре, в компании уточнять отказываются, чтобы «никому не испортить сюрприз».

Как подметили в The Verge, до того, как стать главой Team Cherry по маркетинговым и издательским вопросам, Мэтью Гриффин (Matthew Griffin) занимал аналогичную должность при Stardew Valley.

Игроки давно подозревали, что Барон является фанатом творчества Team Cherry. В интервью от 2020 года на одной из колонок разработчика фигурирует наклейка с изображением Рыцаря из Hollow Knight.

Hollow Knight: Silksong вышла на PC (710 рублей в Steam, GOG, Microsoft Store), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, Nintendo Switch и Switch 2, а также в Game Pass (PC, Ultimate). Пиковый онлайн в Steam уже превысил 535 тысяч человек.