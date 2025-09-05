Выручка Foxconn растёт на фоне ИИ-бума и не думает останавливаться

Тайваньская компания Foxconn не только собирает iPhone по заказу Apple, в последнее время она получает всё больше доходов от выпуска серверных систем на основе ускорителей Nvidia. Именно заказы такого типа обеспечили рост выручки Foxconn на 10,6 % по итогам августа и придали руководству компании оптимизма.

Как отмечает Bloomberg, по итогам III квартала в целом, до конца которого осталось менее месяца, выручка компании должна увеличиться как последовательно, так и год к году. Сторонние аналитики в среднем рассчитывают, что прирост достигнет 16,4 % в последовательном сравнении. Августовская выручка Foxconn увеличилась на 10,6 % год к году до $19,8 млрд.

В целом, выручка Foxconn на серверном направлении в текущем квартале может удвоиться, тогда как контрактное производство потребительской электроники приносит компании всё меньше выручки. Тем не менее, подготовка к анонсу iPhone 17 текущий квартал должна обеспечить хорошей выручкой и на этом направлении. Чтобы меньше зависеть от таможенных пошлин в США, которые активно повышает действующий президент Дональд Трамп (Donald Trump), компания Foxconn намерена расширить американские мощности по производству серверного оборудования в Техасе и Висконсине.