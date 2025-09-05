OpenAI хочет создать платформу для поиска работы в сфере ИИ

Искусственный интеллект пригоден для обработки больших массивов информации, и с этой точки зрения витрина маркетплейса или доски объявлений мало чем отличается от сайтов по поиску работы. OpenAI намеревается создать собственную платформу для поиска работы и подбора персонала, задействовав фирменные технологии искусственного интеллекта.

Как отмечает CNBC, подобная платформа станет конкурентом для социальной сети LinkedIn, которая помогает профессионалам и работодателям взаимодействовать на выгодных условиях. Пока проект носит рабочее название OpenAI Jobs Platform. Реализация данной инициативы позволит OpenAI составить конкуренцию Microsoft ещё на одном направлении деятельности, поскольку LinkedIn принадлежит последней из корпораций.

По замыслу представителей OpenAI, новая платформа для работы с вакансиями поможет решить проблему дефицита кадров не только крупным компаниям, но и малому бизнесу. Кроме того, правительственные организации также смогут найти подходящих специалистов в области ИИ с её помощью. Сервис должен быть введён в строй к середине следующего года.

Попутно OpenAI запустит фирменную программу обучения и сертификации, которая позволит выпускникам корпоративной академии лучше применять ИИ в своей профессиональной деятельности. В OpenAI Academy свою квалификацию смогут повысить представители самого разного уровня. Чат-бот ChatGPT в режиме обучения будет применяться для взаимодействия со слушателями курсов. До 2030 года OpenAI собирается выдать 10 млн фирменных сертификатов гражданам США. Обе инициативы помогут специалистам лучше адаптироваться к меняющимся из-за распространения ИИ условиям на рынке труда.